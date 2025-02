Aluvión de denuncias contra Milei en Argentina y EEUU

El FBI recibió la primera denuncia penal por la megaestafa digital $LIBRA que habría generado ganancias ilícitas de hasta 100 millones de dólares. El Presidente fue mencionado en el informe como uno de los promotores del proyecto. En Argentina, ya enfrenta más de cien denuncias judiciales y pedidos de juicio político.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) recibieron este lunes la primera denuncia penal contra los principales involucrados en la presunta estafa masiva de $LIBRA, un esquema fraudulento que habría generado ganancias ilícitas de entre 80 y 100 millones de dólares.

El informe de operaciones criminales presentado menciona explícitamente el rol del presidente argentino Javier Milei, así como la participación del estadounidense Hayden Mark Davis, el singapurense Julian Peh y los empresarios argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, este último de origen español.

La denuncia fue presentada por el estudio jurídico argentino Moyano & Asociados, especializado en insolvencia internacional y fraudes financieros. Además, la firma notificó a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) sobre las maniobras delictivas detectadas desde la noche del viernes.

Con antecedentes de colaboración con el FBI, la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) y otras dependencias del Departamento de Justicia, los abogados denunciantes afirman representar principalmente a inversores argentinos. Sin embargo, aseguran que miles de personas en todo el mundo, incluidos ciudadanos estadounidenses, fueron víctimas de esta maniobra fraudulenta.

Uno de los denunciantes, el abogado Mariano Moyano Rodríguez, cuenta con experiencia en casos de fraude financiero a nivel internacional. En el pasado, llevó adelante procesos judiciales contra la familia Peirano en los tribunales de Nueva York y actualmente representa a 2.500 víctimas de OmegaPro, otra criptomoneda que derivó en una estafa de gran magnitud.

“Solicitamos al Departamento de Justicia que investigue el rol del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en esta estafa, dado que la promovió y, en el pasado, impulsó varios emprendimientos que terminaron en fraudes”, planteó Moyano Rodríguez en representación de sus clientes afectados.

Las denuncias en Argentina

En la justicia argentina el presidente Javier Milei acumula más de cien denuncias en su contra. La primera denuncia la presentaron el economista Claudio Lozano, titular del partido Unidad Popular, y otros dirigentes que acusaron a Milei de haber integrado una “asociación ilícita” que cometió una “megaestafa” al afectar en simultáneo “a más de 40.000 personas con pérdidas de más de 4.000 millones de dólares”.

Esta denuncia recayó en el juzgado de la jueza María Servini, el fiscal será Eduardo Taiano.

Los denunciantes rechazan la idea de que Milei solo cometió un error motivado por el entusiasmo. Sostienen que los lazos entre los desarrolladores del proyecto y el espacio político La Libertad Avanza son evidentes.

Las acusaciones incluyen distintos delitos, pero los más mencionados son defraudación, negociaciones incompatibles con la función pública, infracción a la ley de Ética Pública y asociación ilícita.

Esta última imputación tomó fuerza luego de que el empresario estadounidense Charles Hoskinson afirmara que allegados al gobierno argentino le solicitaron sobornos para organizarle una reunión con Milei.

Las denuncias también señalan que esta no es la primera vez que Milei promociona inversiones sospechosas. En 2021, cuando era diputado, recomendó públicamente CoinX World, una plataforma de criptomonedas que, según sus palabras, “ayudaba a los argentinos a ganarle a la inflación”. Sin embargo, CoinX terminó perjudicando a numerosos inversores. Posteriormente, Milei reconoció que había recibido un pago por brindar esa “opinión”.

En su etapa legislativa también promovió Qpons, otra plataforma de inversión que luego fue denunciada por engañar a sus usuarios.

Demanda civil colectiva

Además de las denuncias penales, el dirigente social Juan Grabois encabezará una acción colectiva en el fuero civil para exigir resarcimientos económicos.

Grabois calificó lo ocurrido con $LIBRA como parte de un fenómeno global en el que políticos y magnates, especialmente del sector tecnológico, “creen que pueden hacer lo que se les antoja con los pueblos y los países”.

“Nosotros tenemos que demostrar que no tenemos miedo”, sostuvo. “El miedo se contagia, pero el coraje también. No podemos permitir que nos roben la humanidad. Si esto pasa, empiezan con esto y no terminan más”.

Juicio politico

En el ámbito político, se presentaron ayer los primeros pedidos de juicio político contra el mandatario. El primer pedido formal fue presentado por los diputados socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein, junto con la peronista cordobesa Natalia De la Sota.