Alta Cumbres: Oscar González quedó a un paso del juicio oral

El legislador está acusado de homicidio y lesiones culposas. La defensa no apeló la elevación a juicio

Oscar Gonzalez quedó a un paso de ser enjuiciado luego de que quede firme la elevación a juicio contra el legislador cordobés por el caso de la tragedia en Altas Cumbres, en Córdoba, ocurrida en octubre de 2022, donde, producto del siniestro, murió una persona y otras dos resultaron lesionadas.

El abogado defensor de González, Miguel Ortiz Pellegrini, no apeló la elevación a juicio y ahora González será juzgado tras el sorteo de una Cámara de Crimen, donde se desarrollará el debate oral.

Cabe recordar que González está imputado por el delito de homicidio culposo agravado como así también por el delito de lesiones culposas.

La investigación comenzó el sábado 29 de octubre de 2022, después de que se produjera el siniestro en el Camino de las Altas Cumbres, a tan solo algunos kilómetros de la localidad de Mina Clavero. Ese día, el dirigente peronista colisionó su camioneta BMW X1 contra el Renault Sandero en el que viajaba la docente Alejandra Bengoa junto a sus hijas, Marina, y una amiga de esta llamada Alexa. Ambas tenían 14 años en ese momento.

En la primera declaración que brindó ante la fiscal Analía Gallarato, el ex legislador manifestó no tener recuerdos de los momentos previos al accidente, aunque aseguró que no había cruzado la línea amarilla en un intento de sobrepasar o adelantar a otro vehículo.

La defensa alegará en el juicio que el accidente fue responsabilidad de la docente que “violó las normas de tránsito”

“Como defensores dejamos firme la acusación de homicidio culposo y lesiones culposas, entendiendo que este es un primer paso para despejar aquella novela sobre el crimen y toda esta historia construida por los querellantes”, remarcó Ortiz Pellegrini.