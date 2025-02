Admiten un despido indirecto ante la falta de respuesta por parte de la empleadora

La Sala 2ª de la Cámara de Trabajo de Córdoba consideró ajustado a derecho el despido indirecto en el que se colocó una trabajadora, tras la falta de respuesta de su empleadora a la intimación cursada para la correcta registración de su vínculo laboral. Sin embargo, el tribunal descartó que el despido tuviera relación con el embarazo de la actora, ya que no se acreditó ninguna situación de hostigamiento vinculada a su estado de gestación.

La Sala, integrada por la vocal Sofía Keselman, analizó la demanda presentada por la trabajadora, quien logró demostrar que su fecha de ingreso al emprendimiento de fabricación de ropa, identificado como María India SRL, fue un año anterior a la registrada oficialmente. Asimismo, acreditó que cumplía una jornada ordinaria y no parcial, como figuraba en los recibos, y que su categoría laboral no se correspondía con las funciones realmente desempeñadas.

En el proceso se evaluó la decisión de la actora de considerarse despedida en razón del silencio de la empleadora frente a su intimación para la corrección de la registración laboral. La empresa demandada, por su parte, sostuvo que había respondido mediante carta documento, rechazando los planteos de la trabajadora e intimándola a retomar tareas, bajo apercibimiento de considerarla incursa en abandono de trabajo.

Sin embargo, la jueza observó que si bien la parte demandada acompañó una copia de la misiva y una supuesta constancia de devolución con un sticker del correo, no logró acreditar su autenticidad. La prueba informativa solicitada a la entidad postal, que podría haber confirmado la entrega de la carta, no se produjo por falta de diligencia de la parte interesada. Esto impidió verificar si la trabajadora había efectivamente recibido la comunicación de su empleadora.

En este sentido, el tribunal destacó que la normativa laboral impone a la empleadora la obligación expresa de responder a las intimaciones del trabajador respecto de los derechos emergentes del contrato laboral. La Ley de Contrato de Trabajo -LCT- (artículo 57) establece que la falta de respuesta genera una presunción en contra de la parte que guarda silencio, como ocurrió en este caso.

Aspectos

En virtud de ello, la magistrada concluyó que el despido indirecto decidido por la actora fue justificado. Se comprobó que la relación laboral estaba incorrectamente registrada en varios aspectos fundamentales, tales como la fecha de ingreso, la jornada laboral y la categoría profesional. Tales incumplimientos fueron considerados de suficiente gravedad como para afectar el principio de continuidad del contrato de trabajo y justificar la ruptura del vínculo laboral.

En cuanto al plazo de 30 días que la Ley de Empleo otorga a la parte empleadora para regularizar la registración laboral tras una intimación, la jueza señaló que la actora había advertido en su requisitoria que, de no recibir respuesta en 48 horas, se consideraría gravemente injuriada. Además, la empresa había ratificado posteriormente una registración que resultó ser falsa, lo que tornó intrascendente el no agotamiento del plazo previsto por la ley.

Por otro lado, el tribunal analizó el planteo de la actora respecto de una supuesta discriminación por embarazo como causa del despido. En este punto, si bien el despido ocurrió dentro del período de protección previsto en el artículo 178 de la LCT, la jueza destacó que no se produjo prueba alguna que demostrara un hostigamiento o trato diferencial por parte de la empleadora debido al embarazo de la trabajadora. En la demanda, la actora no describió hechos concretos que evidenciaran una conducta persecutoria. Asimismo, los testimonios recabados en la causa solo hicieron referencia a que se trataba de un embarazo de riesgo, circunstancia que no fue respaldada por documentación médica.