Exigen además que las fuerzas federales cesen la inhumana persecución de mujeres, de mujeres embarazadas, de mujeres con bebés en lactancia, y de niños que pertenecen a la comunidad indígena Mapuche “Lafken Winkul Mapu”.

“Nosotros, galardonados con el Right Livelihood Award, también conocido como Premio Nobel Alternativo, procedentes de distintos países y culturas, nos sentimos consternados por la violencia con que las fuerzas federales del gobierno de Argentina, por orden del Ministro Aníbal Fernández, y de la Jueza Federal María Silvina Domínguez, aterrorizaron a miembros de la comunidad indígena Mapuche “Lafken Winkul Mapu””, indicaron en un comunicado, difundido a los medios por la organización ambientalista FUNAM.

En el comunicado señalaron que hombres, mujeres y niños Mapuche reclaman la devolución de tierras ancestrales en Villa Mascardi, provincia de Río Negro y fustigaron la forma en que se detuvieron a los integrantes de las comunidades originarias. «No se respetó a las mujeres embarazadas, a quienes estaban amamantando a sus bebés, a las líderes religiosas, y a los niños que lloraban de espanto, las encarcelaron sin importarles lo que pudiera pasar con los embarazos, con los bebés, o con los niños que quedaban sin su madre en la comunidad», denunciaron.

“El accionar fue tan violento e ilegal que la Ministra de Mujeres, Género y Diversidad del gobierno de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, condenó con dureza el accionar de las fuerzas federales, y renunció en forma indeclinable a su cargo”, señaló Raúl Montenegro, presidente de FUNAM

Detenciones violentas

En el texto de su renuncia la ex Ministra calificó de “violaciones evidentes a los Derechos Humanos” que la policía trasladara a más de 1.500 kilómetros de distancia a cuatro de las mujeres Mapuche detenida. “Siguiendo prácticas que recordaron a la dictadura militar, hubo violentas detenciones de mujeres, mujeres embarazadas, niñas y niños», agregaron en el comunicado.

Además mencionaron la lista de las mujeres detenidas:

Betiana Colhuan, Machi (autoridad Ancestral Mapuche), con bebé en lactancia, Nekulpangui Liwen, de 4 meses de vida (detenida en el aeropuerto de Bariloche, FSA, provincia de Río Negro).

Celeste Ardaiz Huenumil, con bebé en lactancia, Lienkura Mañke, de 1 mes de vida (detenida en el aeropuerto de Bariloche, FSA, provincia de Río Negro).

Marta Luciana Jaramillo, encarcelada en Ezeiza (provincia de Buenos Aires). Luego transferida al FSA de Bariloche.

Débora Vera, encarcelada en Ezeiza (provincia de Buenos Aires). Luego transferida al FSA de Bariloche.

Andrea Despo Cañukeo, encarcelada en Ezeiza (provincia de Buenos Aires). Luego transferida al FSA de Bariloche.

Florencia Melo, encarcelada en Ezeiza (provincia de Buenos Aires). Luego transferida al FSA de Bariloche.

Romina Rosas, con 40 semanas de embarazo, internada en el hospital Ramón Carrillo de la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro.

Niñas y niños se escondieron ante los disparos de las fuerzas federales: Aukan de 6 años, Kalfulikan de 8 años, Kumey de 9 años Day de 16 años y Taty de 17 años

En el comunicado solicitan que el gobierno de Argentina y la Justicia Federal liberen inmediatamente a las mujeres detenidas, y que sean desprocesadas. Además, piden que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, pida disculpas públicas por el accionar de las fuerzas de seguridad. Asimismo, el Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández renuncie a su cargo.

También solicitan que la Jueza Federal de la provincia de Río Negro, María Silvina Domínguez, sea sometida a Jury de Enjuiciamiento; que se investigue el accionar de las fuerzas federales de seguridad; y que se cumplimente efectivamente la Ley Nacional 26,160 sobre demarcación de territorios indígenas, y se proceda a devolver tierras ancestrales a la comunidad Mapuche “Lafken Winkul Mapu”.

Entre los firmantes están varios galardonados del Premio Nobel Alternativo de todo el mundo. (RIGHT LIVELIHOOD AWARD, ESTOCOLMO, SUECIA), como Raúl Montenegro, Argentina (2004), Vladimir Slivyak, Rusia / Russia (2021), András Biró, Hungría / Hungary (1995), Shrikrishna Upadhyay, SAPPROS, Nepal (2010), Sukak Sivaraksa, Tailandia / Thailand (1995), Dipal Barua, Bangladesh (2007, Grameen Shakti), Nnimmo Bassey, Nigeria (2010), Kasha Jacqueline Nabagesera, Uganda (2015), Tony Rinaudo, Australia (2018), Sima Samar, Afganistán / Afghanistan (2012), Maude Barlow, Canada (2005), Frances Moore Lappé, USA (1987), Zelter, Trident Ploughshares, Reino Unido / UK (2001), Chico Whitaker, Brasil / Brazil (2006), Sahabat Alam, Malasia / Malaysia (1988), Bianca Jagger, Nicaragua (2004), Ruchama Marton, Physicians for Human Rights, Israel (2010), János Vargha, Hungría / Hungary (1985), Theodor van Boven, Holanda / The Netherlands (1985), Hanumappa Sudarshan, India (1994), Juan Pablo Orrego, Chile (1998), Annelies Allain por IBFAN, international (1988), Anwar Fazal, Malasia / Malaysia (1982), Ritwick Dutta & Rahul Choudhary, por LIFE, India (2021), Martín von Hildebrand por COAMA, Colombia (1999), Sam Perlo-Freeman, por Campaign Against Arms Trade, Reino Unido / UK (2012), Alyn Ware, Nueva Zelandia / New Zealand (2009), Michael Succow, Alemania / Germany (1997), Helena Norberg-Hodge, Australia (1986), Paul Walker, USA (2013), Wes Jackson, USA (2000), Henk Hobbelink por GRAIN, international (2011), Leonardo Boff, Brasil / Brazil (2002), Martín Almada, Paraguay (2002), Alice Tepper Martin, USA (1990), entre otros.

Campus del Right Livelihood College (RLC) que firman este petitorio están el Campus de Cordoba, Right Livelihood College, Argentina, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) Raúl A. Montenegro, Director; Campus Lund, Right Livelihood College, Suecia / Sweden Universidad de Lund (Suecia / Sweden) Chad Boda, Coordinador / Coordinator; Campus Valdivia, Right Livelihood College, Chile; Universidad Austral de Chile (Valdivia, Chile) Felix Fuders, Director, Campus Port Harcourt, Right Livelihood College, Nigeria Universidad de Port Harcourt (Nigeria), Fidelis Allen, Coordinador / Coordinator.