RELACIÓN DE TRABAJO

Cesión gratuita de vivienda a cambio de pequeña contraprestación. TRABAJO BENÉVOLO. Cooperación con una institución de bien público. Inexistencia de contrato de trabajo en los términos del art. 21, LCT

1- En el caso, no ha existido una locación por un precio en dinero sino la cesión gratuita de la vivienda, a cambio de unas pequeñas contraprestaciones. Tanto la doctrina como la jurisprudencia tienen sentado en tal sentido que una contraprestación en servicios por el uso gratuito de la vivienda no constituye de manera alguna contrato de trabajo en los términos del art. 21, LCT. A la familia del actor se le proporcionaba vivienda a cambio solamente de pequeñas prestaciones. Las tareas de limpieza que los testigos le atribuyen realizaba el actor son las que debe realizar toda persona en el lugar que habita.

2- La prestación dada por el actor de ningún modo puede constituir trabajo en relación de dependencia, sino lo que la doctrina ha dado en llamar «trabajo benévolo». Es así que Vázquez Vialart señala hipótesis de relaciones de trabajo o actividades que no responden a causas laborales, destacando como denominador común que su finalidad es cooperar con una obra de bien común, destinado a una persona o grupo de personas o una institución, como es el caso de autos, en donde la demandada es una biblioteca popular.

3- La institución demandada, biblioteca Popular, cumple un fin cultural en favor de la comunidad; se encuentra regulada por legislación pertinente, ley Provincial 8016, que en su art. 1º establece: «Las bibliotecas Populares serán aquellas que se establezcan por asociaciones de particulares … presten servicios de carácter público, siendo creadas para canalizar los esfuerzos de la comunidad tendientes a garantizar el ejercido del derecho a la información, fomentar la lectura y demás técnicas aptas para la investigación, la consulta y recreación y promover la difusión de la cultura y la educación permanente del pueblo». Los integrantes, socios y miembros de la Comisión Directiva, si algún servicio prestan en su favor, no es en las previsiones del art. 21 de la LCT sino dentro del concepto que la doctrina ha receptado como trabajo benévolo.

4- Los trabajos efectuados por el actor en favor de la biblioteca demandada eran de «voluntario» pues si bien percibía una pequeña retribución en dinero, ello en modo alguno constituye salario sino un reconocimiento de los gastos que la contraprestación le puede demandar, tales como transporte. En definitiva, el accionante de ninguna manera se ha vinculado con la institución demandada por un contrato de trabajo sino en los términos de un trabajo benévolo.

5- El actor ocupó junto a su familia las dependencias destinadas a vivienda anexas a la biblioteca demandada mediante un contrato de comodato, dando en contraprestación servicios menores en favor de la biblioteca en los primeros tiempos (década del 80), lo que cesó a posteriori (década del 90); igualmente estuvo vinculado a la institución por espacio de cinco años en carácter de socio (1994/1999) y miembro de la Comisión Directiva (1995/1997); tratándose la demandada de una entidad cultural de carácter público, las prestaciones en su favor y dadas las características del presente caso, de ningún modo pueden entenderse prestadas bajo relación de dependencia sino con el carácter de «trabajo benévolo».

6- La categorización de “casero” o “cuidador” con que el demandado denominaba al accionante no hace nacer una relación de dependencia en los términos del art. 21, LCT. Tal denominación no es técnica ni adecuada; se la usa impropiamente; el común de la gente se refiere de ese modo para referirse a quien está en calidad de comodatario, con alguna contraprestación a su cargo. La sola denominación (impropia) no hace nacer derechos.

CTrab. Sala I, Cba. 28/10/02. “Ruiz Díaz, Paulino c/ Asoc. biblioteca Pupular Alberdi – Demanda”.

¿Qué debe decidirse en esta causa respecto de la pretensión actora en concepto de indemnización por antigüedad, omisión de preaviso, sueldo anual complementario, vacaciones, diferencia de haberes e indemnizaciones art. 8 y 15 ley 24.013?

La doctora Silvia Calvet de Arabel dijo: