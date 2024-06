POTESTAD SANCIONATORIA

TRIBUNAL DE DISCIPLINA DE ABOGADOS. Control deontológico del ejercicio profesional. FALTAS ADMINISTRATIVAS. Principio de tipicidad. CÓDIGOS DE ÉTICA PROFESIONAL. Conductas tipificadas. Deberes profesionales. Encuadramiento de la conducta. Potestad disciplinaria. Control judicial

1- Las faltas administrativas se definen como la violación a los deberes genéricos o deontológicos normativamente impuestos, lo que responde a una necesidad lógica del ordenamiento jurídico-administrativo frente al cual no se podrían prever en forma exhaustiva y detallada todas y cada una de las múltiples e infinitas posibles conductas sancionables. En ese sentido es dable postular una mayor flexibilidad del principio de tipicidad en el ámbito de las relaciones de especial sujeción, y por tanto, en el régimen disciplinario de los sujetos comprendidos en ellas.

2- La ley y su reglamentación, en el ámbito de actuación del derecho administrativo, debe garantizar una concreta posibilidad de predecir con suficiente grado de certeza el tipo y el grado de sanción, lo que en modo alguno significa admitir como válida la definición de conductas con una amplitud e indefinición absoluta que impidan todo juicio de previsibilidad.

3- Ni en el derecho sancionador general ni en el derecho penal se impone una determinación normativa absolutamente precisa de las conductas sancionables ya que ello sería materialmente imposible de hacer en todos los casos, dada la misma generalidad de mandatos normativos. Lo que ha de exigirse de las normas sancionadoras es, pues, que garanticen, no una certeza absoluta sino una predicción razonable de las consecuencias jurídicas de la conducta.

4- Si bien el principio de tipicidad opera con atenuado rigor en la esfera disciplinaria administrativa, este criterio de flexibilidad tiene como límite la necesidad de que el acto o la omisión que se castigan se hallen claramente definidos como falta. Esta exigencia de lex certa afecta, por un lado, a la tipificación de las infracciones; por otro, a la definición y, en su caso, graduación a escala de las sanciones imponibles y, a la correlación necesaria entre actos o conductas ilícitas tipificadas y las sanciones consiguientes a las mismas.

5- Las conductas tipificadas en los Códigos de Ética Profesional se expresan en un lenguaje impreciso y amplio que habilita al ente deontológico para que, en ejercicio de sus atribuciones discrecionales, evalúe la inclusión de ciertas conductas en los tipos legales esencialmente abiertos. Por ello, los tipos enunciados en términos aparentemente deontológicos deben convertirse en tipos jurídicos perfectamente tecnificados. No será suficiente limitarse a reprochar una falta de probidad en abstracto; habrá que concretar en la conducta específica que se enjuicia, dónde es imputable dicha falta en concreto.

6- La notificación realizada al domicilio real del deudor de honorarios fijados por sentencia firme, en la que además de notificarse la resolución regulatoria se transcribe un decreto disponiendo que una vez acompañada la correspondiente cédula se proveería lo solicitado y se adjunta el escrito que peticiona la intervención de caja de la empresa, no puede subsumirse válidamente en el art. 21 inc. 9 y 14, ley 8505, disposiciones precisas que delimitan acabadamente, a través de términos técnicos definidos por la dogmática jurídica, los comportamientos que las normas de ética profesional estiman reprochables y, en consecuencia, plausibles de sanción.

7- La notificación cursada no configuró un pedido o una incidencia introducida en el proceso para demorarlo. Tampoco puede considerarse un escrito o informe verbal con citas tendenciosamente incompletas o contrarias a la verdad. El ente deontológico, al imponer la sanción, no definió conceptos jurídicos indeterminados completando el sentido de cláusulas abiertas sino que desvirtuó el marco semántico del art. 21 inc. 9 y 14, ley 5805, cuando encuadra en esas normas conductas que no configuran los supuestos legales sancionables, lo cual evidencia un olvido del principio hermenéutico fundamental según el cual la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, de la que no se puede prescindir.

8- Los entes deontológicos emiten actos administrativos y no civiles por cuanto la calidad del acto puede ser analizada -al igual que la función administrativa- no sólo desde un punto de vista orgánico formal sino también sustancial material, perspectiva esta última desde la cual lo trascendente es la naturaleza jurídica interna de la actividad desarrollada con total prescindencia del órgano que la produce. De allí que el procedimiento a seguir para la emisión del acto administrativo, como sus elementos constitutivos, deben respetar inexorablemente lo dispuesto por la normativa vigente.

9- La potestad del Poder Judicial de revisar los actos disciplinarios de la Administración sólo comprende, como principio, el control de su legitimidad, lo cual supone el de la debida aplicación de las normas a fin de clarificar adecuadamente los hechos y ajustar las sanciones al texto legal. El control judicial se extiende plenamente no sólo sobre la verificación material de los hechos susceptibles de ocasionar la falta disciplinaria sino también sobre el encuadramiento o calificación jurídica con base en lo previamente normado por la ley, ya que ambos forman parte de la causa de los actos jurídicos.

14.907 – TSJ, Sala CA Cba. 27/09/02. Sentencia 106. Trib. de origen: C2a. CA Cba. «Kozameh, Ernesto c/ Honorable Tribunal de disciplina de abogados – Plena Jurisdicción – Recurso de casación».

Córdoba, 27 de setiembre de 2002

¿Es procedente el recurso de casación?

El doctor Domingo Juan Sesin dijo: