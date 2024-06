PERENCIÓN DE INSTANCIA

Abogado apartado del pleito. Posibilidad de intervenir en el proceso en su condición de tercero coadyuvante (art. 18, ley 8226). Falta de legitimación para acusar la caducidad de la instancia

1- La intervención del abogado separado de su función que autoriza el art. 18, ley 8226, encuadra en la figura del tercero coadyuvante o adhesivo simple captado en el inc. 1° del art. 432, CPC. Él no es titular de la litis que se ventila en el juicio, la que sólo involucra a las partes fundamentales de la causa. Y si bien hasta el momento de apartarse obra en el desenvolvimiento del proceso, esa actuación es en salvaguarda de los derechos de uno de los litigantes y no haciendo valer un derecho propio. La intervención que la ley le permite asumir en el pleito es en amparo de un interés indirecto y reflejo que él ostenta frente a la futura sentencia que se pronuncie, la cual podrá repercutir en una doble dirección. Por un lado, el triunfo de quien fuera su cliente significará la condena en costas de la contraria y ello conllevará al agregado de un nuevo deudor respecto de su crédito de honorarios. Por otro lado, el triunfo del litigante para quien trabajó gravitaría en la cuantía definitiva de su regulación de honorarios en cuanto el resultado de la gestión profesional constituye una pauta de evaluación cualitativa contemplada en el art. 36, inc. 5°, LA, y sobre todo porque la suerte final de la acción influye en la determinación de la base económica sobre la cual se deben calcular los honorarios (art. 29).

2- A pesar del carácter excepcional de la intervención del tercero coadyuvante en el juicio ajeno, una vez admitida su participación en el pleito gozará de una legitimación en principio amplia. El tercero asume la condición de una suerte de litis consorte auxiliar que se agrega al litigante principal y, por consiguiente, debe considerárselo investido de todos los derechos y facultades inherentes a la parte. Pero ésta no es una regla absoluta que comporte una equiparación del coadyuvante con la parte principal en todas las situaciones que puedan presentarse, sin tener en cuenta las particularidades que exhiba cada supuesto particular y cuál sea in concreto la causa de la intervención en cada caso singular. No pasa de ser una regla general cuya extensión es susceptible de sufrir restricciones. En este sentido debe interpretarse la norma del art. 432 in fine, CPC, según la cual el tercero voluntario tendrá las mismas facultades y derechos que las partes. En la hipótesis del coadyuvante simple captado en el inc. 1°, el precepto se limita a consagrar la regla general aludida pero no autoriza a comprender que todos los intervinientes adhesivos simples, cualquiera sea la situación en que se encuentren frente al litigio principal, quedan absolutamente equiparados a las partes principales y dotados de sus mismas atribuciones.

3- En el supuesto especial del abogado apartado del pleito, sus prerrogativas están limitadas por el poder de disposición que la parte principal mantiene sobre sus derechos y sobre el proceso que se ventila en torno de ellos, cuyo ejercicio por acción u omisión no podría ser contrarrestado por el letrado, quien deberá soportar los efectos de tales disposiciones. No corresponde atribuir al letrado potestades que le permitan reemplazar al titular de la acción en el ejercicio judicial de sus derechos y, por el contrario, debe asignársele una posición subordinada y secundaria en la causa.

4- La petición de caducidad de la segunda instancia o su reverso que es omitir tal petición permitiendo que la apelación subsista, comporta un acto de disposición sobre el proceso pendiente. En efecto, el silencio del litigante fundamental frente a la inacción del apelante durante el plazo de la ley significa una disposición de él sobre la subsistencia del recurso mediante el cual su adversario pretende seguir controvirtiendo sus derechos. Como titular de la relación jurídica, él decide así no prevalerse de la perención de instancia y por añadidura dejar a su contendiente la posibilidad de continuar con la apelación (art. 339, 1° par., y 343, CPC), lo que supone disponer el mantenimiento de la pendencia del proceso. Ese poder de disposición pertenece al sujeto de la relación jurídica en litigio, quien es dueño de decidir por sí mismo acerca de la suerte final del proceso. Permitir que el letrado – apartado del proceso- acuse la perención de la apelación con prescindencia de la voluntad de la parte significaría atribuirle el ejercicio de la acción ajena con indiferencia de cuál fuera la voluntad del titular del derecho. La situación jurídica en que el profesional se ubica frente al pleito no justifica reconocerle semejantes atribuciones.

5- Con respecto a la posición del letrado apartado del proceso frente a la parte con la que colabora, él es acreedor por honorarios de ella en virtud del contrato celebrado, lo que podría hacer pensar en la acción subrogatoria del art. 1196, CC. Si bien el supuesto común y corriente de este remedio es el de promoción de un juicio, nada impide que el mismo opere igualmente frente a un pleito iniciado por el titular que luego éste descuida, que es lo que acontece en el presente supuesto. Empero, la habilitación de este remedio extraordinario está condicionada a la existencia de un interés legítimo en el acreedor que justifique su intromisión, el que se vincula con dificultades en la satisfacción de su crédito como consecuencia de la eventual insolvencia de su deudor. De modo que mientras una situación semejante no se verifique, lo que en el supuesto de autos ni siquiera ha sido alegado, no cabe permitir que el abogado sustituya a su ex cliente en el ejercicio judicial de sus derechos.

6- Desde el punto de vista de la situación del letrado apartado del proceso frente al adversario, tampoco se justifica reconocerle poderes de disposición –como sucede con la petición de perención del recurso de apelación-. Él ingresa al pleito con el inocultable propósito de conseguir la condena en costas de la contraria, lo que, habida cuenta de la acción directa que la ley le atribuye contra el condenado en costas, conllevará el agregado de un segundo deudor a su crédito de honorarios. Sin embargo, desde esta perspectiva el letrado dista de investir un derecho de crédito efectivo -aunque fuera de carácter condicional- respecto del adversario, con quien ninguna relación jurídica actual lo vincula, derecho que recién surgiría en la eventualidad de que la condena en costas dictada en primera instancia deviniera firme. Mientras pende el recurso sobre la providencia del primer juez, el profesional sólo cuenta con la mera expectativa de que la apelación se malogre y la imposición de costas adquiera firmeza. Esta pura expectativa de hecho en que el abogado se encuentra frente a la posible suerte final del recurso está lejos de comportar un derecho constituido y perfecto, en resguardo del cual se le pudiera permitir disponer de las actuaciones procesales pendientes en sustitución del litigante principal.

7- La circunstancia de que el acuse de perención formulado por el letrado apartado del proceso, lejos de resultar perjudicial para la parte a quien auxilia, le sea en cambio beneficioso en cuanto acuerda firmeza a la providencia que declaró sus derechos, no empece a esta conclusión. Porque de lo que se trata es de salvaguardar la situación procesal del adversario, quien sólo está obligado a tolerar los actos de disposición del litigante con el cual se encuentra envuelto en el pleito, pero no puede quedar sujeto a pretensos actos de disposición provenientes del abogado que cesó en su ministerio, quien carece de legitimación a esos efectos. El deber de tolerancia que la ley le impone frente a la intervención que autoriza el art. 18, LA, comprende todos los actos procesales enderezados a conseguir el triunfo de la pretensión -u oposición- ajena, con exclusión de los actos que significan adoptar una disposición sobre la extensión de los derechos controvertidos o sobre la prosecución del debate judicial, los cuales sólo pueden provenir de los litigantes principales que son los únicos titulares del vínculo jurídico.

8- No es exacto que esta manera acotada de entender el ámbito de facultades del letrado convierta a su intervención coadyuvante en ineficaz en la práctica. No puede decirse que el conjunto de prerrogativas que le atribuye la ley con carácter de regla general sean absolutamente inútiles o ineficaces para ayudar al litigante principal a conseguir el reconocimiento de sus derechos. Entre ellas cabe incluir, por ejemplo, la de esgrimir argumentos jurídicos en aval de la pretensión o la de practicar las medidas probatorias que estime pertinentes. Naturalmente que reputarlo facultado también para ejercer actos de disposición aumentaría sus posibilidades de favorecer a la parte principal, como sucede justamente con la petición de perención del recurso de apelación. Pero el hecho de que el abogado no esté ligado por una relación jurídica actual con el adversario a cuyo vencimiento aspira, sino que sólo tenga una mera expectativa de mejorar sus derechos de honorarios, impide atribuirle poderes de disposición tales sobre el proceso que implicarían someter a la contraria al deber de litigar con un tercero que no actúa con el propósito de asegurar la vigencia y efectividad de un derecho ya adquirido.

14.928 – TSJ Sala CC Cba. 04/11/02. AI 211. Trib. de origen: C3a. CC Cba. “Filloy, Germán Héctor c/ Eduardo Oscar Pinto – Ejecutivo – Recurso de Casación”.

Córdoba, 4 de noviembre de 2002

Y CONSIDERANDO: