CAMBIOS RELATIVOS A LA FORMA Y MODALIDADES DEL TRABAJO. Art. 66, LCT. Ejercicio abusivo e irrazonable de la facultad. Cambio de tareas sin expresar motivación. Perjuicio moral al trabajador. RETENCIÓN DE TAREAS. Ejercicio legítimo de su derecho

1- El art. 66, LCT, faculta al empleador a disponer cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad ni alteren modalidades esenciales del contrato ni causen perjuicio material ni moral del trabajador. En el caso, no surge de la comunicación a la actora (conductora televisiva de un noticiero periodístico) la causa o motivo del cambio de tareas consistente en que la actora debió salir de la pantalla televisiva del noticiero del mediodía y limitarse a realizar notas y reportajes en exteriores. No dice la accionada que ese cambio respondiera a alguna causa -sea operativa, de organización, de necesidad-, por lo que dicha actitud importa violación al ejercicio del ius variandi .

2- Para el análisis del art. 66, LCT, cabe comenzar por el sentido etimológico del término “ejercicio irrazonable de esa facultad”. Etimológicamente el diccionario dice: “Irrazonable: no razonable”; a su vez respecto al término “razonable” dice: “arreglado, justo, conforme a razón”. Por tanto, tal expresión de la ley indica claramente que el ejercicio de una facultad es “razonable” cuando se expresa la razón, causa o motivo que la fundamenta; contrario sensu, deviene “irrazonable”. Si ello no resulta expresado en la comunicación que se hace de la medida que se adopta, como ocurre en el caso, indudablemente la medida resulta carente de eficacia por falta de justificación de su razonabilidad.

3- Existen límites funcionales vinculados con el empleador en el ejercicio del ius variandi. El empleador debe utilizarlo en base a alguna razón objetiva, a una necesidad real de la empresa, quedando excluido el uso arbitrario, caprichoso, inmotivado, discriminatorio o persecutorio. Teniendo en cuenta dichas reflexiones, cabe decir que la decisión del cambio de tarea comunicada por la demandada y materializada a través de la comunicación cursada a la actora, al no expresar ni siquiera indiciariamente alguna motivación o causa, justamente torna al ejercicio del ius variandi que faculta la ley en arbitrario, caprichoso e inmotivado.

4- En el caso de autos, si bien el cambio de tareas comunicada a la actora sin expresar su motivación es suficiente para considerar que existió uso abusivo del ius variandi , se da asimismo una situación que permite inferir que también hubo una afectación moral a la accionante. En efecto, un periodista que conduce un noticiero en la pantalla de televisión ha alcanzado la cima de las aspiraciones normales que tiene cualquier periodista y sustraerlo de la pantalla para pasarlo a la tarea de notero, que no tiene pantalla, produce una clara afectación al proceso evolutivo de su carrera. Ello da la pauta de que en dicha actividad (la desplegada por la actora) hay un aspecto que si bien puede ser sutil y banal, en la realidad imperante no lo es y produce en forma concreta un perjuicio de tipo moral.

5- Aun cuando el CCT no prevé expresamente la categoría de conductora televisiva, la realidad indica que en el ambiente periodístico ella aparece con caracteres propios y diferenciales dentro de tal actividad. En el caso, el daño o afectación moral en la persona de la actora se produce de dos maneras: a) por el acto ilícito que ha importado el ejercicio del ius variandi en forma abusiva de parte de la demandada ante la sinrazón del cambio de tareas (de conductora a notera); b) porque siguiendo las pautas testimoniales recibidas, ese cambio de tareas afecta la carrera del profesional en su aspecto cualitativo, le disminuye las posibilidades de progreso y eventualmente las chances futuras.

6- Al considerar que ha sido ilegal el ejercicio del ius variandi por la accionada cabe concluir necesariamente que la actitud asumida por la actora (de retener tareas hasta que se la reinstale en su actividad normal y habitual) importa el ejercicio legítimo de su derecho que no constituye injuria para la demandada, de modo tal que el despido se torna sin justa causa en los términos del art. 242, LCT, generándose en favor de la accionada el derecho a las indemnizaciones previstas en los art. 245, 231 a 233,LCT, y art. 43 inc. d) de la ley 12.908.

7- Más allá de la legalidad del proceder de la actora en la retención de tareas, la misma tiene legitimidad porque no es el caso en que la variación de tareas -aun causando injuria de algún tipo- consistiese en otra tarea diferente pero similar, sino que en el caso de autos, desde el momento mismo en que la actora dejaba de estar en pantalla dejaba de hacer la tarea profesional con las características y virtudes que le eran propias.

14.918 – CTrab. Sala X (Tribunal Unipersonal) Cba. 11/10/02. Sentencia 81. “Dal Pra, Fabiana c/ Compañía Surera de Inversiones SA – Demanda “.

Córdoba, 11 de octubre de 2002

¿Resulta procedente el reclamo efectuado por la parte actora con relación a los rubros y montos que menciona en su demanda y consistentes en indemnización por antigüedad, indemnización por omisión de preaviso, indemnización especial inc. d) art. 43, ley 12.908 y diez días de haberes del mes de octubre del año 2001?

El doctor Olivio Rubén Costamagna dijo: