DERECHO DE PENSIÓN

Concubina. Requisitos. Procedencia. Carácter del beneficio. Ley aplicable. REAPERTURA DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO. Procedencia. Imposibilidad de revisar actos que han adquirido firmeza: excepción. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

1- La reapertura del trámite administrativo es un obstáculo formal que es necesario remover previo a ingresar, eventualmente, en el fondo de la cuestión. En autos surge claramente que el Tribunal, una vez habilitada la vía contencioso-administrativa tras la celebración de la audiencia prescripta por el art. 11 CMCA, sustanció la Excepción de Previo y Especial Pronunciamiento de Incompetencia del Tribunal interpuesta por la accionada, en los términos de los art. 24, 25, 27 y cc. de la ley 7182, desestimándola. Ya firme el proveído desestimatorio, se torna improcedente volver a realizar ningún tipo de consideración sobre la supuesta improcedencia formal de la demanda. Admitida la causa, la competencia del Tribunal quedará radicada en forma definitiva.

2- La excepción al principio de que resulta incompetente el Tribunal para revisar actos que son reiteración de otros anteriores firmes se da cuando en la decisión impugnada se cuestiona el derecho al beneficio jubilatorio del accionante porque tal derecho es imprescriptible e irrenunciable, tal como se desprende de lo dispuesto por el art. 14 bis, CN, art. 55, C. Prov. y art. 48, ley 8024. No se discute en autos sobre los derechos derivados del beneficio -prescriptibles y renunciables- que carecen del privilegio constitucional apuntado, sino acerca del «derecho al beneficio» de pensión precisamente exceptuado de tales sanciones jurídicas, razón por la cual en estos casos resulta aceptable la reiteración de la pretensión y el consecuente sometimiento de la cuestión a la jurisdicción frente a la decisión que renueve la denegatoria.

3- La ley 5846 es de aplicación al caso por encontrarse vigente al momento del fallecimiento del causante. En su art. 31° enumera los beneficiarios a quienes corresponderá el derecho a pensión, disponiendo en párrafo especial que: «Al solo efecto de esta ley se equiparará a la vida marital, la situación de aquella mujer que, sin reunir los requisitos formales del matrimonio civil y sin que existiere impedimento de ligamen, hubiere convivido pública y notoriamente con el causante durante un tiempo mayor a los últimos diez años, con el mutuo respeto, vida honesta, obligaciones y deberes exigibles a los cónyuges». La referida normativa, si bien equipara a la concubina con la esposa legítima a los efectos de la obtención del derecho a pensión, lo hace con sustantivas exigencias que inexorablemente deben cumplimentarse.

4- Adquiere especial importancia para el otorgamiento de la pensión a la concubina la demostración por medio de todos los actos de la vida cotidiana, de la conducta, deberes y derechos de un verdadero matrimonio. La norma (art. 31, ley 5846) exige una convivencia pública y notoria, con el mutuo respeto, vida honesta, obligaciones y deberes exigibles a los cónyuges. Con esos requisitos debe encuadrarse la pareja de hecho para ser acreedora del derecho pensionario respectivo. No basta la simple convivencia durante el tiempo mínimo previsto por la ley sino que deben cumplimentarse, también, exigencias éticas y morales que se traducen en la exteriorización de una vida honesta, con mutuo respeto y obligaciones propias de los cónyuges.

5- La aplicabilidad en el caso del art. 31, ley 5846 no ha sido controvertido y con las pruebas obrantes, analizadas en conjunto y a la luz de los principios de la lógica y la sana crítica racional, queda plenamente acreditado el «comportamiento material de hecho»; esto es, la convivencia entre el causante y la actora en la forma y durante el tiempo requerido por ley para hacer a la peticionante acreedora del beneficio de «pensión» al que aspira. Por lo que corresponde hacer lugar a la pretensión, declarando la nulidad de los actos administrativos traídos a revisión por encontrarse viciados en su «causa o motivo».

14.894 – C2a.CA Cba. 05/08/02 Sentencia Nº 79. «Martínez, Marta c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiro de Cba. – Plena Jurisdicción».

Córdoba, 5 de agosto de 2002

¿Es procedente la demanda contencioso-administrativa?

El doctor Víctor A. Rolón Lembeye dijo: