López Obrador: la elección de Milei fue un «gol en contra»

El presidente de México, Andrés López Obrador, calificó hoy de «autogol» (gol en contra) el triunfo del presidente electo Javier Milei en el balotaje del último domingo celebrado en Argentina.

«Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos con los gobiernos de derecha», dijo el mandatario durante su habitual rueda de prensa matutina, sin nombrar a Milei.

López Obrador, quien había calificado antes al por entonces candidato por La Libertad Avanza (LLA) de «facho ultraconservador», dijo respetar la decisión de la Argentina, aunque subrayó «es algo que consideramos no les va a ayudar».

Se trata de la primera reacción personal de López Obrador a la elección de Milei, ya que ayer no tuvo su habitual conferencia de prensa matutina por ser feriado en México.

El domingo, tras la elección en Argentina, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, había enviado un mensaje en la red social X en la que felicitó al país por la elección y dijo que la Cancillería está «lista para trabajar con el nuevo Gobierno argentino», pero tampoco mencionó al candidato ganador.

El mandatario mexicano dijo, además, que en México no hay «riesgo» de que un político como Milei llegue al poder. «No hay nada que temer, el pueblo de México está muy consciente (…) y sabe muy bien que los gobiernos de derecha solo favorecen a las minorías», apuntó.

La crítica de López Obrador contrasta con la buena relación que mantiene con el actual presidente argentino Alberto Fernández y con otros gobernantes de la región como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el colombiano Gustavo Petro.