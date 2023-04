Un adolescente de 14 años y sus padres fueron detenidos en Brasil acusados de terrorismo por apología del nazismo y porque el menor había planificado, con mensajes en las redes sociales, un ataque a una escuela de la ciudad de Maquiné, en el estado de Río Grande do Sul, fronterizo con las provincias de Corrientes y Misiones, informó hoy la policía.

La operación se realizó a partir de un trabajo de inteligencia en las redes sociales, en el marco de la ola nacional de ataques contra escuelas, luego de que el miércoles pasado un hombre de 25 años matara a hachazos a cuatro niños en un jardín de infantes de Blumenau, Santa Catarina, también en el sur de Brasil.

El comisario Marco Souza informó a la prensa que los padres fueron detenidos porque se consideró que no podían desconocer lo que estaba ocurriendo con todo el material nazi que el adolescente tenía en su cuarto.

La policía allanó la vivienda de la familia luego de detectar que el adolescente planeaba atacar una escuela de Maquiné, en el litoral norte de Río Grande do Sul, a 130 kilómetros de Porto Alegre, con otro adolescente residente en el estado de Paraná, también en el sur de Brasil.

Una bandera nazi que fue confiscada había sido regalada por el padre al hijo en su cumpleaños, dijo el comisario Souza.

El gobierno federal liberó este miércoles por un decreto en el Diario Oficial de la Unión partidas presupuestarias para los trabajos de inteligencia de las policías estaduales contra grupos neonazis, sospechosos de lanzar una ola de amenazas sobre ataques inminentes a escuelas.

En la casa de la familia «gaúcha», como se les dice a los oriundos de Río Grande do Sul, se encontraron pancartas y banderas con los rostros de los dictadores Adolf Hitler y Benito Mussolini, además de armas de fuego falsas.

Según la policía, el adolescente admitió que planificaba un ataque a una escuela de su ciudad.