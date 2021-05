Agilidad, empatía, adaptación y resiliencia, cuatro aprendizajes para surfear 2021

Por Carolina

Klepp

Es hora de cosechar y capitalizar lo aprendido en un año de fuerte crisis y de teletrabajo extendido. Luego de quebrar la resistencia al cambio, aparecieron herramientas que permiten barajar y dar de nuevo en el mundo laboral. Una guía de herramientas y recomendaciones de especialistas

La vida personal y laboral experimentó fuertes cambios en el último año con la pandemia. El teletrabajo, que abrió la puerta privada a la esfera pública, las crisis de todo tipo que calaron en la vida cotidiana y las emociones exacerbadas son hoy también parte de un camino de aprendizajes a capitalizar en 2021. Más de uno se prometió “no volver a vivir lo mismo”. Para ello, especialistas en comunicación, psicología organizacional, dirección y administración de empresas muestran herramientas que permitirán “surfear” un año diferente a quienes hagan consciente la potencialidad de la agilidad, la empatía, la resiliencia y la adaptación.

Hablar de lapsos semanales, en equipo, sin receta

JUAN JOSÉ BAUDUCCO. Referente en agilismo en pymes.

Este año de pandemia puso a todos en perspectiva de cambiar aquello que antes no nos hubiéramos animado a modificar. “El pensamiento incremental vino para quedarse, no pensar en grandes cosas, sino diseñar algo, ponerlo en la calle, probarlo, medir, volver a ajustar con el feedback. Esa gimnasia que hemos tenido todos de cambiar nuestra plataforma de despegue no se va a ir porque definitivamente es mucho mejor que el viejo paradigma a pesar de que nos resistíamos a cambiarlo”, dice el experto en agilidad Juan José Bauducco, magister en Dirección de Empresas y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba.

¿Qué potenciar de todo lo aprendido en un año de pandemia? Sin duda: ser más ágiles en nuestros entornos laborales.