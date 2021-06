Vizzotti señaló que la Argentina «está en los últimos tramos de las negociaciones con Pfizer»

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó hoy que el Gobierno nacional “está en los últimos tramos de las negociaciones con Pfizer” para adquirir las vacunas contra el coronavirus de ese laboratorio estadounidense y, además, señaló que “se están haciendo las gestiones para un convenio bilateral con Jasen y Moderna”.

«Estamos haciendo las gestiones para un convenio bilateral con Jasen y Moderna. Y estamos en los últimos tramos de las negociaciones con Pfizer”, aseguró Vizzotti en declaraciones a la radio FM Metro en relación a las conversaciones para la adquisición de otras vacunas.

También precisó que, «a través de la Embajada de Estados Unidos», el Gobierno mantiene «diálogo con la administración estadounidense» y se está «avanzando en los trámites que hay que hacer para recibir las donaciones» que ha anunciado que realizará el Gobierno de Joe Biden.

Por otra parte, sostuvo que la Argentina «no tiene circulación predominante de la variante Delta” aunque advirtió que “esto es muy dinámico”, por lo cual insistió con “mantener los cuidados, no alentar el turismo al extranjero y tener los controles y la responsabilidad individual de los que regresan al país del exterior de hacer los siete días de aislamiento” de rigor.

Sobre la posibilidad de que se deba incluir un tercer refuerzo en el esquema de vacunación debido a las variantes del virus, Vizzotti explicó que «siempre se supo que los virus respiratorios tienen mutaciones y no se sabe bien cuánto es el período de inmunización, por lo que ya todos los laboratorios piensan en las dosis de refuerzos».

“Las vacunas para este tipo de virus no son como las del sarampión, que con dos refuerzos duran para toda la vida; siempre se supo que se iban a necesitar refuerzos y que iban a tener que adaptarse a posibles mutaciones, lo que no se sabe es cómo ni cuándo van a aparecer; pero esas mutaciones requieren que la vacuna se adapte, algo que lleva un tiempo en todo el mundo”, explicó.

En este punto, agregó: “Todos los laboratorios ya están pensando en las dosis de refuerzo para mejorar la inmunidad ante las nuevas situaciones».

Con respecto a una hipotética fecha en la que se acabe la pandemia, Vizzotti fue contundente: “Tenemos que saber que esto no termina en septiembre ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo”.