Se recupera opositor ruso Navalny y su entorno dice que tiene pruebas del envenenamiento

El equipo de Alexey Navalny, el principal rival del presidente ruso Vladimir Putin, presuntamente envenenado y en proceso de recuperación, afirmó que se hallaron restos de una substancia neurotóxica en una botella de plástico que estaba en la habitación del hotel de Tomsk en donde se alojó.

Navalny, de 44 años, se sintió muy mal el 20 de agosto, a bordo de un avión, cuando regresaba a Moscú desde aquella ciudad siberiana.

Debió ser internado y desde el primer momento sus allegados acusaron al Kremlin de haberlo envenenado.

Luego de pasar dos días hospitalizado en Rusia, Navalny fue trasladado a Alemania y los médicos del hospital de Berlín que lo recibió afirmaron haber encontrado en su cuerpo restos del potente agente Novichok, desarrollado por la ex Unión Soviética.

Ahora, su equipo declaró que un laboratorio militar alemán detectó residuos de una neurotóxina tipo Novichok en una “botella de agua de plástico normal”

Junto al mensaje que difundió en la redes se adjunta un video, filmado justo después de fuera informado de que el político se descompensó, en el que inspecciona el cuarto y busca pruebas, antes de que la policía visitara el lugar.

“Como estaba claro que Navalny no estaba ‘ligeramente enfermo’ decidimos recoger todo lo que podía ser útil y entregarlo a los médicos en Alemania”, explicaron los colaboradores del líder opositor en Instagam.

Esta semana, Navalny difundió un mensaje y una fotografía mostrando su mejoría. Ya puede salir de la cama y respirar sin asistencia.

Aunque los expertos alemanes concluyeron el 3 de septiembre que fue envenenado, Moscú niega esas afirmaciones y dice que no tiene Novichok porque ya destruyó sus reservas.

En el marco de la investigación, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) confirmó que envió, a pedido de Berlín, a un equipo de expertos para tomar le muestras a Navalny e indicó que los resultados se conocerán próximamente.

El Novichok ya fue utilizado en contra del ex agente ruso Serguei Skripal y su hija Julia, en 2018, en Inglaterra. Ambos sobrevivieron. El Reino Unido acusó a Rusia de haberlos envenenado, pero el Kremlin también lo desmintió.