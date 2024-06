Paquete Fiscal: en lo particular se rechazó Ganancias y Bienes Personales

El Senado de la Nación aprobó la ley Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes que obtuvo, en la votación general 37 votos afirmativos y 35 en contra. La ley será remitida a la Cámara de Diputados para su revisión y su eventual sanción definitiva. En cuanto a la votación en particular el Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, fue aprobado por unanimidad. Alcanza a deudas vencidas al 31 de marzo de 2024 y se podrá abonar hasta en 60 cuotas con una tasa de financiación fijada por el Banco Nación. Con respecto al segundo título Régimen de Regularización de Activos (Blanqueo) se introdujeron algunas reformas. El miembro informante aceptó las sugerencias del artículo 19; como así también en los artículos 32, del 35 al 40 y también en el 48. El resultado fue la aprobación unánime, con 72 votos. Estará vigente hasta el 30 de abril de 2025 con posibilidad de prórroga hasta el 31 de julio de igual año. En el título correspondiente al impuesto sobre los Bienes Personales, el resultado de la votación fue de 35 votos afirmativos y 37 en contra, por lo que fue rechazado en forma completa el Título III del proyecto. Se mantiene el mínimo no imponible, las alícuotas vigentes y las diferencias entre bienes locales y en el exterior. Asimsimo, también se rechazaron los cambios en el impuesto a las Ganancias. En consecuencia, por ahora no se restituye el impuesto a las Ganancias para los empleados en relación de dependencia y continúan las escalas del decreto 473/23. En cuanto al título Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, se aprobó por 37 votos a favor y 35 en contra, excepto lo referido al art. 100. El Senado votó por la continuidad del Monotributo Social, la obra social será optativa. El título séptimo, de Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, fue aprobado por 38 votos a favor y 34 en contra