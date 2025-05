Ordenan tramitar nulidad de pericia médica por presunta incompatibilidad del perito oficial

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, Trabajo y Contencioso Administrativo de la ciudad de Río Tercero resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar lo resuelto en primera instancia en cuanto rechazó in límine el incidente de nulidad promovido, ordenando que se le dé trámite conforme a derecho. La decisión se tomó al considerar que la denuncia de incompatibilidad funcional formulada por la actora contra el perito médico oficial, por haber actuado como perito de control en causas de la misma ART demandada, configura un supuesto que justifica la habilitación del incidente planteado. Los jueces Alberto Luis Larghi y Ariel Alejandro Germán Macagno firmaron el fallo.

El actor había promovido un incidente de nulidad contra la pericia médica obrante en autos, alegando falta de imparcialidad e incompatibilidad funcional del perito oficial, el Dr. R. C., quien —según afirmaciones de la parte— se desempeñaba también como perito de control de la demandada Segunda ART S.A. en otras actuaciones ante la Comisión Médica de Río Tercero. Esa doble condición afectaría su objetividad e independencia, viciando de nulidad absoluta el informe pericial. A pesar de ello, el juzgador de primera instancia rechazó in límine el planteo, aduciendo que no correspondía esa vía procesal para canalizar la impugnación de la pericia.

Sin embargo, la Cámara entendió que el rechazo del incidente fue erróneo, no tanto por las razones esgrimidas por la parte actora, sino por la normativa vigente que establece limitaciones concretas para quienes ejercen funciones como peritos oficiales. Citó el art. 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (8435), que prohíbe que los integrantes del Cuerpo Técnico de Asistencia Judicial actúen como peritos de parte, y el art. 40 de la Ley 7987, que dispone que los profesionales inscriptos no pueden actuar como peritos de control. A ello se suma el Acuerdo Reglamentario N.º 163 Serie B del 22/07/2020, cuyo Anexo I refuerza tales restricciones.

Procedente

De esa forma, el tribunal señaló que el incidente de nulidad era la vía procesal formalmente procedente para cuestionar la validez del acto pericial ante una aparente incompatibilidad legal de origen. Esta objeción no se basa en una mera disconformidad con el contenido del dictamen, sino en un defecto constitutivo de uno de los elementos esenciales del acto procesal, como es la idoneidad e independencia del perito interviniente. De allí que no resultaran suficientes las vías alternativas mencionadas por el juez a quo, como la crítica en alegatos o el pedido de intervención del Cuerpo Médico Forense, pues estas no subsanan un vicio originario que afecta la validez misma de la prueba producida.

“El vicio que se denuncia es formal, por haber sido hecha la pericia por un profesional que tendría una incompatibilidad jurídica funcional,” sostuvo la Cámara. Este elemento resulta determinante para comprender que no se trata de un desacuerdo con la conclusión del 0% de incapacidad, sino de un reclamo por la afectación de garantías constitucionales, como la del juez imparcial y el debido proceso. En esa línea, también se destacó que “hablar de nulidad procesal es referir a un eventual problema de ineficacia de un acto producido en el proceso […] por adolecer de un defecto constitutivo”.

Además, el tribunal apuntó que “contrariamente a lo que postuló el magistrado de la instancia anterior, […] el incidente de nulidad era la vía apta para cuestionar la validez del acto”, considerando que el conflicto no versaba sobre la valoración de la prueba en sí, sino sobre su validez jurídica formal para incorporarse válidamente al proceso. Así, “antes de llegar a la etapa de valoración de la prueba, es necesario garantizar que la misma haya sido producida legalmente”, reafirmando la lógica procesal que impone el respeto a las condiciones de admisibilidad y validez de cada acto incorporado al expediente.

“El incidente de nulidad promovido […] ‘prima facie’ habría sido fundado en la actuación del perito como perito de control por la parte demandada en otras causas,” subrayó el tribunal, expresando que esta circunstancia, de confirmarse, implicaría una violación normativa expresa que tornaría inválida la intervención del experto como perito oficial en el presente proceso. Por ello, resolvió que, al dar curso al incidente, también debe asegurarse el derecho de defensa del perito impugnado, otorgándole el espacio adecuado para justificar su intervención y responder las acusaciones de la actora.

En síntesis, la Cámara concluyó que el incidente de nulidad debía ser admitido y tramitado conforme a derecho, ya que el planteo se apoya en normas específicas que prohíben a ciertos profesionales actuar en simultáneo como peritos oficiales y de parte o control, y tal incompatibilidad podría tener efectos sustanciales en la validez del dictamen pericial. De allí que, con base en la normativa y doctrina legal expuesta, se ordenó revocar el rechazo in límine de primera instancia y dar curso al incidente promovido por la actora.

Autos: “A. C. J. c/ La Segunda ART”