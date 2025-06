Ordenan mantener afiliación a prepaga sin cuota diferencial al no probar ocultamiento de VIH

Al confirmar la medida cautelar, la Cámara Civil y Comercial Federal – Sala II fundamentó su decisión en la falta de prueba suficiente sobre un supuesto ocultamiento intencional del diagnóstico de VIH por parte del afiliado al momento de completar la declaración jurada de salud. Señaló que no corresponde adoptar conclusiones definitivas sobre la existencia de mala fe contractual en el marco de un incidente cautelar, en tanto “el carácter innovativo de una medida precautoria no es, por sí mismo, un obstáculo para su procedencia” y, aunque coincida parcialmente con el fondo del pleito, puede adoptarse cuando estén reunidos los recaudos necesarios.

El pronunciamiento confirmó la resolución de primera instancia que había ordenado restituir la afiliación del actor a OSDE en los términos previos a su baja por supuesta omisión en la declaración jurada, sin imponerle una cuota diferencial ni restricción en las prestaciones médicas, hasta tanto se resuelva el fondo del litigio.

El tribunal —integrado por los jueces Florencia Nallar, Eduardo Daniel Gottardi y Alfredo Silverio Gusman— sostuvo que la demandada no acreditó la mala fe del afiliado ni la existencia de una intención de falseamiento en la declaración jurada. El único elemento aportado por OSDE fue un formulario firmado por un profesional médico el 5 de febrero de 2024, en el que se consignó como manuscrito que la “fecha del diagnóstico” era “11/2023”. Sin embargo, el tribunal subrayó que esa información no fue proporcionada por el actor, sino por un tercero, y “resulta insuficiente para afianzar el distracto pretendido” en este incipiente estado del proceso.

Diagnóstico