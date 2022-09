Una decena de mantararios del Norte Grande partió ayer en gira en busca de inversiones, junto al ministro De Pedro y al embajador de Estados Unidos en la Argentina. Visitará los centros financieros de Nueva York y Washington

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y los gobernadores de la denominada región del Norte Grande partieron ayer a Estados Unidos, donde llevarán a cabo distintas reuniones y rondas de negocios en Washington y Nueva York con el propósito de atraer nuevas inversiones para sus provincias y aumentar las exportaciones de los distritos que administran.

Según confirmaron fuentes oficiales, junto a De Pedro viajaron los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gerardo Morales (Jujuy), Jorge Capitanich (Chaco) y Gustavo Sáenz (Salta). No lo hace Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes.

Junto a la comitiva también irá la directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, informaron voceros del Ministerio del Interior. Además, el embajador estadounidense en Argentina, Marc Stanley, será parte de esta misión a Washington, y allí se sumará también Jorge Argüello, a cargo de la representación diplomática en ese país.

La embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen, había acompañado también a una delegación de funcionarios y mandatarios provinciales que, encabezada por De Pedro, visitó en abril pasado el país de Medio Oriente.

La agenda en Estados Unidos contemplará visitas al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco Mundial; encuentros con miembros del gobierno de Joseph Biden; con congresistas republicanos, demócratas e independientes; con empresarios e inversores; de la Cámara de Comercio y del Council of Americas que preside Susan Segal.

La misión institucional y comercial del Norte Grande, que se realizará durante cuatro días en Washington y uno en Nueva York, tendrá como principal objetivo mostrar las potencialidades productivas, industriales, turísticas y culturales de la región con el fin de conseguir nuevas inversiones y potenciar las exportaciones, enunciaron fuentes de ese núcleo de provincias.

Además, en la Embajada argentina en Washington, los gobernadores mantendrán un encuentro de trabajo con los principales think tanks (investigadores) de Estados Unidos, en el cual abordarán «El potencial del Norte Grande en la relación bilateral con Estados Unidos: energía, seguridad alimentaria, minería y reconversión eléctrica».

La agenda de De Pedro y los gobernadores también contará con visitas a organismos públicos, privados y multilaterales, a algunas empresas tecnológicas y otras reuniones específicas entre algunas provincias y firmas vinculadas al algodón, al litio y a la producción agrícola para la exportación.