Israel lanzó ataque preventivo con misiles sobre Irán y temen represalias

Decenas de cazas de la Fuerza Aérea Israelí lanzaron la madrugada del viernes un primer golpe “preventivo” contra instalaciones militares y nucleares de Irán, lo que provocó fuertes explosiones en Teherán y el cierre inmediato del espacio aéreo de ambos países.

Según supo Noticias Argentinas, el ministro de Defensa, Israel Katz, confirmó la ofensiva y advirtió que “se esperan ataques con misiles y drones contra Israel y su población civil”, mientras que el primer ministro Benjamín Netanyahu prometió continuar la operación “los días que sea necesario”. El crudo Brent subió 5 % tras el anuncio.

En la capital iraní se reportaron columnas de humo sobre el barrio occidental de Chitgar, aunque no hay centros nucleares en esa zona. Hasta el momento no se informó de víctimas ni daños confirmados en los complejos de Natanz, Fordow o Arak. La televisión estatal iraní reconoció detonaciones pero no precisó blancos.

Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio aclaró que Estados Unidos “no participa” en la ofensiva y que su prioridad es proteger a sus fuerzas desplegadas en la región. Paralelamente, el Brent trepó a más de 5 % y los mercados operaron con alta volatilidad ante el riesgo de escalada regional.

El ataque llega tras la censura impuesta ayer por la Junta de Gobernadores del OIEA a Teherán por falta de cooperación y su anuncio de instalar un tercer sitio de enriquecimiento de uranio con centrifugadoras avanzadas. Irán, que niega querer fabricar una bomba atómica, aún no reaccionó militarmente pero su Guardia Revolucionaria había advertido que está “lista para una guerra total”.