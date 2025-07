Extienden a socios responsabilidad por vaciamiento fraudulento de una SRL

La Sala 9ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba hizo lugar a la demanda entablada por dos trabajadores y resolvió extender la condena firme dictada contra la sociedad empleadora “Bares y Entretenimientos SRL” a sus socios y directivos, en razón de maniobras de vaciamiento, infracapitalización y desaparición fáctica de la empresa sin liquidación legal.

Los actores relataron que la sentencia condenatoria contra la SRL, por los rubros laborales correspondientes a su prestación de servicios en un comercio gastronómico, no pudo efectivizarse debido al cierre del local con cadenas y signos de abandono, constatados por un oficial de justicia al intentar trabar embargo.

Indicaron que la sociedad fue objeto de un proceso de “infracapitalización material, vaciamiento hasta su insolvencia y desaparición fáctica sin recurrir a los procedimientos previstos por la legislación –liquidación–”, por lo que solicitaron se condenara en forma solidaria a los socios en su carácter de responsables directos, conforme lo establecido en los artículos 54, 59 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Los demandados no comparecieron a la audiencia de conciliación, motivo por el cual se les tuvo por contestada la demanda, lo que implicó la admisión de los hechos alegados por los trabajadores. El vocal Gabriel Tosto, único integrante del tribunal que resolvió el caso, destacó que, en razón de esta incomparecencia, “no es materia de contienda los extremos introducidos como enunciados de hecho por los actores en su escrito inicial”, lo que incluye la titularidad del establecimiento, la existencia de obligaciones impagas, condiciones laborales y maniobras societarias irregulares.

Asimismo, el juez señaló que no surgían de la causa elementos probatorios que contraríen tales afirmaciones. En esa línea, sostuvo que “no se identifica elemento de conocimiento que ponga bajo sospecha tales circunstancias” y valoró especialmente la prueba confesional, indicando que, según el art. 63 del Código Procesal del Trabajo (CPT), el juzgador debe interpretar los hechos conforme las reglas de la sana crítica y las cargas probatorias asumidas por cada parte. Añadió que, si bien las respuestas confesionales pueden ser contrarias a los hechos sostenidos en la contestación de demanda, “el valor convictivo de la prueba confesional derivada de las formas de respuesta de los absolventes no debe jurídicamente desconocerse”.

Conclusión

Así, el magistrado concluyó que la litis estaba establecida con base en las afirmaciones de la parte actora, y que “los medios de prueba debidamente introducidos en la causa operaran conforme su fuerza de convicción”, dado que no fueron desvirtuados por los accionados. Subrayó que los hechos afirmados por los trabajadores sobre la existencia de fraude societario deben tenerse por ciertos, “en tanto no hubiere prueba más fuerte que logre rebatirlas o dispositivo legal que los neutralice”, lo que no ocurrió en el caso.

El juez valoró que la responsabilidad de los socios se encontraba suficientemente acreditada y que, conforme a la ley, “era cargo de los reclamantes verificar la extensión de la solidaridad jurídica específica a los accionados”, lo que se verificó en autos. A ello se sumó la nula registración de la relación laboral, reconocida en sentencia anterior, lo que reforzó la hipótesis de fraude fuerte.

Finalmente, el tribunal resolvió extender la condena contra H. O. B., I. A. y J. H. en forma solidaria con la sociedad demandada, condenándolos al pago de los conceptos adeudados, que comprenden diferencias salariales entre agosto de 2012 y julio de 2014, salario anual complementario proporcional de 2014, vacaciones proporcionales de ese mismo año e indemnización prevista por el artículo 1 de la ley 25.323, así como también al pago de honorarios profesionales y costas judiciales.

El pronunciamiento se apoyó en la configuración de maniobras fraudulentas y en la desaparición fáctica de la empresa sin liquidación legal, lo que justificó plenamente la extensión de la condena más allá de la persona jurídica originaria.

Autos: “O. F., A. F. y Otro c/ B., H. O. y Otros – Ordinario – Otros (Laboral), Expte. 6789001”