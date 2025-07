En el expediente electrónico se puede notificar mediante cédula de papel

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, Trabajo y Contencioso Administrativo de la ciudad de Río Tercero rechazó el incidente de nulidad promovido contra una notificación en formato papel practicada en un expediente electrónico. La decisión fue adoptada al considerar que la utilización de cédulas de notificación en soporte papel es jurídicamente válida incluso en el marco de expedientes electrónicos, conforme lo permiten expresamente las normas reglamentarias vigentes.

En particular, el tribunal resaltó que no se configura violación alguna al régimen procesal ni a los Acuerdos Reglamentarios que rigen el uso del expediente digital, por lo que no existe causa suficiente para declarar la nulidad pretendida por el apelante.

El tribunal, integrado por los vocales Gabriela Misetta, Alberto Luis Larghi y Ariel Alejandro Germán Macagno, subrayó que la nulidad procesal no procede automáticamente frente a cualquier irregularidad formal, sino únicamente cuando se trata de vicios sustanciales que impiden alcanzar la finalidad del acto procesal.

En este sentido, el fallo recordó que “no cualquier irregularidad compromete la viabilidad del acto procesal, sino solo la trascendente y siempre que el acto no hubiera logrado la finalidad para la cual estuviera destinado”, y que la nulidad no puede ser declarada solo en función de la instrumentalidad de las formas.

Asimismo, los magistrados señalaron que incluso si se advirtiera un vicio formal, la nulidad solo sería procedente si el mismo no hubiese sido consentido, lo cual no ocurrió en el caso. “Se impone el rechazo de la declaración si el vicio se encuentra consentido”, remarcaron, dado que las nulidades son de interpretación restrictiva en tanto constituyen remedios procesales de carácter excepcional.

En el expediente, el demandado apelante cuestionó la validez de la cédula en papel diligenciada el 9 de diciembre de 2024, mediante la cual se le notificó el traslado para expresar agravios. Alegó que al tratarse de un expediente electrónico, la notificación en papel no era procedente, lo que a su entender debía acarrear la invalidez del acto.

Acuerdo

Sin embargo, la Cámara desestimó tal pretensión con base en el propio Acuerdo Reglamentario 1103 serie “A” del 27 de junio de 2012, que regula el uso de la e-cédula como sistema de notificación compatible con el expediente digital.

Según se expuso en el fallo, dicho acuerdo establece que “las notificaciones de providencias, decretos y resoluciones se realizarán mediante cédula digital en el domicilio electrónico”, pero aclara también que “sin perjuicio de la cédula en soporte papel que podrá ser confeccionada por el tribunal o a instancia de parte”. En consecuencia, el tribunal concluyó que del propio tenor del Acuerdo Reglamentario surge que también es posible notificar con cédula papel en un expediente electrónico, y eso fue precisamente lo que ocurrió en la causa.

El fallo destacó además que el domicilio en el cual fue diligenciada la notificación fue el domicilio físico especial constituido por el propio apelante, quien nunca negó haber recibido efectivamente la cédula. Solo manifestó no haber tenido conocimiento de la existencia de dicha notificación, argumento que fue rechazado por el tribunal.

En ese punto, la cámara fue categórica al recordar que “en la materia de notificaciones, rige el principio de la recepción (y no el de conocimiento efectivo)”, por lo que el acto notificatorio se consideró válidamente practicado desde el momento de su recepción en el domicilio señalado.

También se descartó que haya existido una conducta maliciosa por parte del actor al optar por el uso de la cédula papel. La sentencia afirmó que “no se avizora una conducta maliciosa de parte del actor al remitir una cédula papel en un expediente electrónico”, ya que ese medio está autorizado por la normativa vigente y su utilización puede depender de circunstancias como la urgencia o conveniencia del caso. Por lo tanto, no resultaba aplicable sanción procesal alguna.

Con base en todos estos fundamentos, el tribunal resolvió rechazar el incidente de nulidad promovido por el apelante y le impuso las costas por resultar vencido. Así, la Cámara ratificó la validez de la notificación en papel realizada en el expediente electrónico, afirmando que se trató de una actuación plenamente ajustada a derecho.

Autos: “F. c/ C.”