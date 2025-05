Derrumbe fatal en Güemes: el edificio tenía denuncias por desmoronamiento

La ex dueña del bar donde este fin de semana ocurrió el derrumbe fatal en la provincia de Córdoba, que provocó el fallecimiento de Ramiro Alaniz Cortes, había denunciado hace más de 10 años al edificio aledaño por desmoronamientos.

Desde 2010 hasta 2012 Gabriela Manfredi, quien por ese entonces era dueña del bar Manhattan, padeció los conflictos de estructura del edificio que está pegado a su restaurante debido a que en reiteradas oportunidades sufrió problemas estructurales provocados por la caída de escombros de la obra.

Al no obtener respuestas decidió cerrar las puertas y ahora, 13 años después, se anotició de la triste muerte de Cortes, quien falleció por asfixia al quedar atrapado entre los escombros cuando cenaba con amigos.

“Esta es una muerte que se podría haber evitado, mi mayor respeto a la familia del chico muerto. El sábado me llegué hasta acá porque no lo podía creer y me hizo muy mal, me dejó impactada y shockeada porque podría haber estado yo en ese lugar”, expresó Manfredi.

La ex dueña recordó que desde un comienzo de la edificación denunció a la empresa constructora por problemas durante el desarrollo de la obra: “Yo veía que era un edificio que se estaba construyendo mal. Se desprendían ladrillos, una vez estaba una clienta en la vereda, estaba tomando un café y se le cayó un ladrillo”.

“Si no tenían cuidado con los transeúntes ni con sus propios empleados, imaginate cómo estaba construido el edificio. Un horror”, sostuvo en diálogo con el medio El DoceTv.

Manfredi destacó que logró ganarle una demanda a la empresa por mala praxis constructiva y negligencia, sin embargo, más de una década después la obra provocó la muerte de un hombre de 34 años.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial informaron que la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1 Turno 5 dispuso la realización de diversas medidas para tratar de establecer cómo y por qué se produjo el derrumbe.

En este sentido, se solicitó la intervención de la Universidad Tecnológica Nacional a los fines de que determine las causas que desencadenaron el siniestro.

A su vez, se realizaron las correspondientes labores cooperación técnica por parte del Gabinete de Reconstrucción Criminal de la Policía Judicial, quien efectuó un relevamiento del lugar del hecho y las edificaciones aledañas a través de un drone.

Mientras se avanzaba con las pericias, también se recepcionaron declaraciones testimoniales a las víctimas y otros testigos. Se espera a la recepción de los informes solicitados.