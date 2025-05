Cómo impacta la inteligencia artificial en la contratación de excursiones y viajes

Civitatis, la compañía española líder mundial en la venta on line de actividades en más de 4000 destinos del mundo, analizó el impacto de esta tecnología en el turismo

La inteligencia artificial (IA) está transformando la manera en que las personas organizan sus viajes -desde la elección de sus destinos hasta las actividades que realizan en cada uno de ellos- así como también está impulsando un cambio en las estrategias de las empresas de turismo on line para captar la atención de los clientes.

Herramientas como la AI Overviews de Google, asistentes conversacionales y aplicaciones basadas en la IA están replanteando las reglas del juego de la industria y las empresas del sector se preparan para afrontar un cambio radical en la forma en que los viajeros interactúan con el buscador.

En este marco, desde Civitatis, la plataforma líder en la venta on line de excursiones en más de 160 países del mundo, analizaron el impacto de esta nueva tecnología tanto en la forma de viajar de las personas como en la estrategia de las empresas de turismo para captar su atención.

¿Cómo impacta la IA en la búsqueda de tours?

Gracias a la IA, los viajeros ahora pueden obtener descripciones automáticas y resúmenes inmediatos sobre excursiones, actividades y destinos, sin tener que visitar múltiples sitios web. Funcionalidades como los Google AI Overviews ofrecen resúmenes generados por IA directamente en los resultados de búsqueda, lo que agiliza la toma de decisiones. Además, asistentes como ChatGPT ayudan a los usuarios a planificar viajes de forma conversacional, personalizando recomendaciones en segundos.

Para aprovechar al máximo estas herramientas, Civitatis recomienda utilizar prompts detallados y lo más específicos posibles; comparar fuentes y visitar la plataforma original del tour que recomiende la IA para corroborar opiniones reales, fotos y condiciones de reserva, entre otros datos; y personalizar la experiencia, ya que algunas plataformas permiten guardar preferencias y gustos, lo cual, combinado con IA, puede ofrecer sugerencias ajustadas al perfil del viajero.

“Para Civitatis, la inteligencia artificial representa un nuevo escenario no sólo para optimizar procesos operativos, agilizar métodos de reserva on line y acelerar la creación de contenido sino también para potenciar la comunicación con los clientes y lograr captar su atención. La visibilidad en buscadores se redefine, ya no basta con estar bien posicionado y ser líderes en el sector, ahora también son claves otras acciones como, por ejemplo, describir lo mejor posible cada una de las más de 90.000 actividades que ofrece nuestra plataforma para que la IA nos priorice”, expresó Nicolás Posse, Business Development para Uruguay.

“Si la IA responde directamente a preguntas como, ‘¿Cuál es la mejor excursión en Roma?’ o ‘¿Qué excursión me recomiendas para hacer en Roma, con dos niños, el próximo mes de mayo?’, los usuarios pueden obtener información sin necesidad de visitar una web. Esto significa que las empresas turísticas tendremos que innovar en nuestras estrategias de contenido y diferenciarnos aún más si cabe a través de la calidad del mismo”, señaló Posse en tanto que añadió, “los principales desafíos del sector turístico serán mantener tanto la autoridad como la credibilidad, ya sea en buscadores como en usuarios”.

En resumen, “la IA está cambiando la forma de buscar, comparar y reservar excursiones. Como viajeros, tenemos nuevas herramientas para planificar mejor. Como plataforma, desde Civitatis vemos este cambio como una oportunidad para seguir innovando y ofreciendo a nuestra comunidad experiencias únicas con la mejor información posible, así como también, asumimos el compromiso de adaptarnos y seguir innovando para que la experiencia siga siendo humana, confiable e inolvidable”, concluyó Posse.