Buscan que condenados por violencia sean obligados a tratarse psicológicamente

Legisladores de Juntos por el Cambio buscan que se imponga la obligatoriedad de tratamiento psicológico y/o psiquiátrico en instituciones especializadas para autores de delitos de violencia y género.

La iniciativa fue presentada por la diputada María Luján Rey y tiene como objetivo la protección para actuales y futuras víctimas mediante la reinserción social y la toma de medidas efectivas para evitar la reincidencia de aquellos que estén cumpliendo libertad o condena condicional.

“Trabajamos este proyecto ya que nos parece que, además de establecer y hacer cumplir una pena, el responsabilidad del Estado que esa persona que no hizo las cosas bien no reincida. El proyecto solo establece este tratamiento para los casos con condena condicional o los beneficiados con libertad condicional, no a todos”, explicó Rey.

“Necesitamos que esas personas puedan volver a la sociedad, que traten sus problemas y no solo que pasen por la cárcel y vuelvan a salir. La problemática de la violencia contra niños, dentro de la familia y de genero es un tema muy grave y necesita una solución integral, sin producir nuevos daños ni víctimas”, agregó.