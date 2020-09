Bolsonaro: “La ayuda por la pandemia no puede durar para siempre”

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lanzó una señal al mercado financiero al prometer que respetará el ajuste fiscal en marcha y al adelantar que no continuará el subsidio de emergencia para los más vulnerables por la pandemia. “No puede durar para siempre, como quieren los demagogos y comunistas”, dijo.

Además, afirmó que no se hace responsable por la crisis de desempleo causada por la emergencia santiraria.

El mandatario hizo esas declaraciones en las redes sociales luego de que los principales diarios, que respaldan la política de ajuste fiscal del ministro de Economía, Paulo Guedes, acusaran al Gobierno de querer utilizar “pedaleadas en el presupuesto” para crear un nuevo plan social, el Renta Ciudadana, lo cual causó la caída de la Bolsa de Sao Paulo y aceleró la devaluación del real.

“La responsabilidad fiscal y el respeto al techo del gasto público son nuestro norte en la economía. Estamos abiertos a sugerencias de los líderes partidarios. La ayuda de emergencia, lamentablemente para los demagogos y comunistas, no puede ser para siempre”, sostuvo Bolsonaro en las redes sociales.

El lunes, el presidente confirmó la intención del Gobierno de crear un plan social que reemplace al Bolsa Familia, aunque sin romper el techo del gasto por 20 años fijado en 2017 ni crear nuevos impuestos.

Bolsonaro aseguró también que su popularidad le molesta a sus adversarios y a gran parte de la prensa, que “llaman a cualquier medida como electoral”.

El auxilio de emergencia en la pandemia de 120 dólares mensuales en cinco cuotas aprobado por el Congreso elevó la aprobación de Bolsonaro en sectores vulnerables, aunque choca con el ajuste fiscal de su Administración, que tiene también en agenda una lista de privatizaciones y venta de bienes públicos.

“Mi Gobierno busca anticiparse a los problemas sociales graves que puedan surgir en 2021 si no se hace nada para atender a la masa que perdió todo o casi todo”, manifestó Bolsonaro, quien acusó a “los responsables por la destrucción de millones de empleos” de estar callados frente a la crisis, luego de promover “quedarse en casa”.