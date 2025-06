¿Se extiende la guerra? Irak anunció el impacto de dos drones contra una base militar cercana a Bagdad

El Ejército de Irak afirmó la mañana del martes que dos drones no identificados atacaron una base militar iraquí al norte de Bagdad, sin dejar víctimas.

Por otra parte, el número de muertos por los ataques israelíes en Irán en los últimos 12 días asciende a 606, además de 5.332 lesionados.

Asimismo, el Ministerio de Salud de Israel reportó 28 decesos y 3.238 heridos en su territorio desde el inicio del conflicto.

“Un dron no identificado fue lanzado contra un radar en la base militar de Taji, y otro impactó cerca de un generador en la misma área, y no hay perdidas humanas”, declaró a periodistas en un mensaje de voz el alcalde general Saad Maan, portavoz de Security Media Cell, un medio de comunicación afiliado con el Mando de Operaciones Conjuntas iraquí.

Entre tanto, el teniente general Aalid al-Tamimi, comandante de Operaciones de Bagdad, confirmó el ataque a la agencia de noticias oficial iraquí IRA.

El ataque con drones llega en medio de intensificadas tensiones e inestabilidad regionales alimentadas por el conflicto israelí-iraní y una última escalada involucrando ataques aéreos de Estados Unidos sobre instalaciones nucleares iraníes.

Mientras tanto, la información de las víctimas en Irán fue dada a conocer en Teherán por el ministro de Salud, Mohammad-Reza Zafarghandi.

El funcionario describió las últimas 24 horas como un lapso durante el cual se vivieron “los más horribles ataques y agresiones” de parte de Israel desde que inició el conflicto aéreo el 13 de junio, provocando 104 decesos y 1.342 lesionados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes por la noche que alrededor de las 4:00 GMT del martes comenzaría un cese al fuego entre las dos partes.

Aunque tanto Irán como Israel aceptaron el cese al fuego, se reportaron violaciones de ambos bandos a pocas horas y ambas partes prometieron tomar represalias, redondea el informe de la agencia de noticias Xinhua.