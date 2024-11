Zelensky dijo que negociar con Rusia es posible “si Ucrania no está sola”

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó que el ruso Vladimir Putin no quiere la paz en caso de sentarse a negociar, sino romper con su aislamiento político.

“Creo que Putin no quiere la paz. Pero eso no significa que no quiera sentarse a la mesa de negociaciones con ninguno de los líderes. Para él se trata de romper el aislamiento político. Para él es beneficioso. Sentarse, hablar, y no negociar”, declaró en una entrevista con motivo del centenario de la Radio Ucraniana.

Zelensky dijo que las negociaciones con Rusia son posibles “solo en condiciones de fortaleza”, con “algún tipo de condiciones de rendición” de su parte y “siempre y cuando Ucrania no esté sola”.

“¿Qué tipo de negociaciones puede haber con un asesino? Si hablamos solo con Putin, solo con el asesino, y estamos en las condiciones en las que estamos ahora, no fortalecidos por algunos elementos importantes, es de entrada un estatus de perdedor para Ucrania. En una posición débil, no hay nada que hacer en estas negociaciones”, expuso.

Olaf Scholz

Hace horas, el jefe de Estado ucraniano criticó la llamada a Putin del canciller alemán, Olaf Scholz. Consideró que la comunicación abrió “la caja de Pandora”.

“El canciller Scholz me dijo que tenía previsto llamar a Putin. Su llamada, en mi opinión, abre la caja de Pandora. Ahora puede haber otras conversaciones y llamadas telefónicas. Son meras palabras”, planteó en su discurso nocturno a la población.

Sumó que eso “es exactamente lo que Putin busca” desde hace tiempo. “Es fundamental para él debilitar su aislamiento, así como el de Rusia, y mantener meras conversaciones que no llevarán a ninguna parte. Lleva décadas haciéndolo”, enfatizó. Agregó que esto le permitió a Rusia evitar cualquier cambio en sus políticas y que ello condujo a la guerra.

Minsk-3

“Comprendemos todos los retos actuales y sabemos lo que hay que hacer. Y queremos dejarlo claro: no habrá un ‘Minsk-3′″, afirmó Zelensky en referencia a los dos Acuerdos de Minsk negociados en su momento con Rusia para poner fin al conflicto en el este de Ucrania que comenzó en 2014.

Ese choque entre rebeldes prorrusos apoyados por el Kremlin y las fuerzas ucranianas en el Donbás quedó solamente congelado hasta que se convirtió en una guerra a gran escala en 2022. “Necesitamos una paz real”, insistió el presidente de Ucrania.

Scholz habló este viernes con Putin, por primera vez desde diciembre de 2022, y lo instó a entablar negociaciones serias con Ucrania “con el objetivo de lograr una paz justa y duradera”.

Desestabilización

En tanto, en el marco de la vista a Ucrania del ministro de Exteriores japonés, Takeshi Iwaya, Zelensky apuntó a la necesidad de contrarrestar la cooperación entre Rusia y Corea del Norte.

“Rusia está enseñando a Corea del Norte la guerra moderna, y esto puede causar una significativa desestabilización más amplia. Debemos trabajar juntos y con el resto de nuestros socios para contrarrestarlo”, dijo.

Detalló que habló con Iwaya del hecho de que Corea del Norte se convirtió en “cómplice de Rusia” y está ayudando a Putin.

Zelensky anunció un nuevo paquete de ayuda por parte de Japón y precisó que el apoyo de ese país a Ucrania desde el inicio de la guerra de agresión rusa asciende ya a 12.000 millones de dólares.

“Japón es un verdadero líder en Asia en la defensa del orden internacional basado en normas y simplemente de la vida humana”, dijo.