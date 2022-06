Por Carolina Klepp

Las claves para potenciar la labor diaria de escribanos, abogados, jueces, fiscales y empleados públicos con las tecnologías aplicadas al derecho. El especialista Jorge Fabián Villalba habló sobre blockchain para la prueba digital y cómo instrumentar transacciones de privados que operan con criptoactivos

¿Cómo, usando blockchain, puedo generar una transacción entre privados más segura en materia de boleto de compraventa, que es un problema cotidiano? La pregunta que interpela pertenece al escribano y abogado Jorge Fabián Villalba.

¿En qué me puede potenciar y en qué me sirve la digitalización, el blockchain, la inteligencia artificial? ¿Qué son cada una de ellas, cómo gravitan y cómo las puede aplicar un escribano, un abogado, un magistrado, un empleado público?

Para cada interrogante en el mundo de las legal tech o tecnologías aplicadas al derecho, el especialista cuenta con una respuesta y más de una herramienta; y advierte de la necesidad de que las profesiones jurídicas las tomen de la mano, no de cara al futuro sino para la labor cotidiana actual.

De todo esto se hablará en el próximo curso que organiza Comercio y Justicia, que comienza este jueves 16. Antes, Villalba brindó un anticipo.

“No somos escribanos obsoletos, o abogados que masticamos vidrio o jueces que no tenemos idea de qué hablan, hay que meterse con estos temas”, subraya, al tiempo que describe que el curso está enfocado en desentrañar todas las disciplinas legal tech que dan un horizonte muy amplio donde aplicarla en la labor cotidiana de los operadores jurídicos y la Administración pública.



¿Está atrasado el campo jurídico en materia de tecnologías aplicadas al derecho? ¿De qué manera influyen en los profesionales de este campo?





Quien no se actualiza empieza a tener cierto alejamiento de nuevas áreas de incumbencia, pasan a ser profesionales más obsoletos en cuanto al ejercicio, más alejados de un justiciable, de un usuario, de un juzgado, de una escribanía. Mirará más distante a un usuario y sobre todo un usuario joven que es a quien tenemos que mirar, que empieza a utilizar un léxico y unas herramientas de hábitos de comercio y hábitos de consumo, que el profesional no lo termina de entender del todo.

Hoy hay una población de jóvenes que vienen con un acercamiento a las tecnologías muy fuerte y que de repente operan con criptoactivos, tienen idea de lo que es inteligencia artificial, conocen ciertos patrones de blockchain, se manejan de manera digital y remota. Esto, si lo ves desde otro lado, impacta en la educación, en la justicia, en el notariado.

Hay nuevas formas de adquirir activos de valor, nuevas formas de instrumentarlo, lo que no quiere decir que vamos a revolucionar todo pero podemos ver qué de esto podemos traer a nuestro uso cotidiano y sobre qué tenemos que trabajar a corto plazo. Aprender a hacer y proyectar nuevas cosas. Para poder legislar, proyectar, cuestionar, hay que entender primero la muestra que estás analizando.

¿Qué está ocurriendo en materia de utilización de tokenización y blockchain?

Lo que es blockchain en general está teniendo un mayor nivel de aceptación en determinadas esferas, determinadas formas, y está imponiendo su necesidad de estudio. Un ejemplo: la Fiscalía de Estado en la Provincia está capacitando sobre blockchain; la Administración pública y el Poder Judicial -a través del Centro Núñez- también. Esto demuestra que organizaciones conservadoras -sin ponerle un estigma ni positivo ni negativo- lo ven como una cuestión a analizar. Entonces, ya se habla de blockchain para la prueba digital, se observa que hay muchos usuarios que son tenedores de criptomonedas, que salen a comprar, entonces los escribanos nos preguntamos cómo instrumentamos esto.

El Poder Judicial se pregunta qué debo pedir para probar una transacción en blockchain.

La tokenización es otra cuestión muy fuerte que ha abierto a la demanda del mercado inmobiliario, esto está existiendo en el mundo inmobiliario, el furor de los NFT (token no fungible, por sus siglas en inglés) que los hemos visto en distintos ámbitos. ¿Para qué puede servir un NFT? ¿Para qué se pueden tokenizar acciones participativas de una compañía? Se puede tokenizar, por ejemplo, arte. ¿Se pueden tokenizar instrumentos públicos?, sería la pregunta desde el punto de vista notarial.

En el curso vamos a mostrar qué es es un activo tokenizado, cómo se tokeniza, y nos preguntaremos si sería posible en nuestro ámbito cotidiano.

¿Podemos hablar de instrumentos privados tokenizados? ¿Podemos tokenizar un boleto de compraventa? Yo diría que sí; y veo muchas bondades: por ejemplo, evitaría la cantidad de adquirentes por boleto que le compran a la misma persona la misma unidad. Córdoba tiene una tradición de estafa con boleto de compraventa muy fuerte. Las estafas en materia de cesión de derechos posesorios, la cantidad de abogados y escribanos que hubo detenidos en los últimos dos años por causas como éstas.

Por otro lado, la reciente noticia de Estados Unidos sobre la notificación por cédula mediante un NFT para casos de criptocontrataciones. Entonces, el NFT se convierte en una forma de poder notificar allá donde la cédula tradicional no llega. Estamos empoderando el Poder Judicial, al abogado, al notario, mostraremos los casos de uso que hay y si esto es aplicable siempre para una mejor seguridad jurídica; y no para buscar -como por ahí se hace- la debilidad de la norma y caer en ámbitos como el lavado de activos o transacciones que quedan en el anonimato, o mecanismos de estafas como también Córdoba tiene una tradición muy fuerte, como han sido los últimos casos de Adhemar Capital, One Coin, Cositorto, una cantidad de ejemplos patológicos que hay.

Tenemos que enseñar al profesional para poder saber defender a un cliente, para poder juzgar, para poder instrumentar, en estos temas.

