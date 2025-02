Están abiertas las inscripciones para perito contador oficial en la Justicia provincial

Se recuerda que desde este mes y hasta el 31 de octubre de 2025, se encuentran abiertas las inscripciones para integrar la lista de Perito Contador Oficial (Acuerdo Reglamentario 163 Serie “B” de fecha 22 de julio de 2020) en todas las circunscripciones de la Justicia de la Provincia de Córdoba.

Para realizar el trámite se deberá abonar $5.000 en concepto de Tasa de Justicia (valor sujeto a modificaciones por el Poder Judicial).

Quien ya se encuentre inscripto, no necesita reinscripción, salvo que hubiera mediado renuncia o exclusión por sanción.

Para realizar la inscripción deberá presentar la siguiente documentación en formato digital, por medio de Autogestión, en la opción “Auxiliares de la Justicia” de la sección del Departamento de Asuntos Legales del Consejo Profesional Ciencias Económicas (CPCE): 1) Documento Nacional de Identidad; 2) Certificado de Reincidencia Nacional (sin antecedentes); 3) Constancia expedida por la extinta Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la que se exprese la situación tributaria del interesado; 4) títulos profesional y en la especialidad profesional, si la tuviera, expedido por universidades o instituciones reconocidas por el Estado. Debe estar certificado por escribano público o por la institución que emite el título; 5) certificado expedido por el CPCE o colegio profesional respectivo que acredite habilitación y vigencia de la matrícula profesional y especialidad en su caso, con antelación no mayor a cinco días a la fecha de presentación de la solicitud; 6) certificado de antecedentes disciplinarios en el ejercicio de la profesión, expedido por el organismo deontológico (sin sanciones o procesos ante el Tribunal de Ética de su colegio profesional a la fecha de inscripción); 7) constancia de pago de la Tasa de Justicia; 8) constancia a la fecha de no inhibición en el Registro General de la Provincia; 9) constancia -actualizada y vigente- emitida por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (no debe estar incorporado); 10) constancia a la fecha de no encontrarse inscripto en el Registro de Abusadores Sexuales; 11) constancia -actualizada y vigente- de no tener deuda en la Caja Previsional correspondiente; 12) constancia de haber realizado y aprobado actividades de capacitación o actualización forense, científica, artística o profesional para peritos judiciales dictados por universidades o instituciones académicas públicas o privadas, consejos o colegios profesionales; 13) solicitud: formulario electrónico que completará el interesado -con carácter de declaración jurada, cuya remisión implica la aceptación de las disposiciones del Acuerdo Reglamentario 163 Serie “B” del 22/07/2020- . La constitución del domicilio a los efectos legales deberá ser dentro de un radio de 50 cuadras del Palacio de Justicia (ciudad de Córdoba). En el caso de inscribirse en sedes del interior, el interesado deberá fijar domicilio en cada una de ellas, dentro del radio que cada delegación establezca, y 14) formulario de adhesión a extranet “Servicios digitales del Poder Judicial de Córdoba”.

Para más información, llamar al teléfono 3514688300 (opción 8) o escribir al correo electrónico [email protected] – Asunto: “Inscripción para peritos Justicia Provincial 2025”.