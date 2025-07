Cómo funciona la plataforma argentina de inversiones inmobiliarias fraccionadas

Brickly by Simplestate, la iniciativa que asesora y permite invertir en propiedades de manera diversificada y maximizar las ganancias, ya suma 160 mil usuarios y una inversión de más de 32 millones de dólares en 30 proyectos finalizados

Brickly; la plataforma con asesoramiento para inversiones en los desarrollos inmobiliarios propios, salió al mercado argentino a partir de la experiencia de más de cinco años de Simplestate, la empresa que crearon Joaquín Sepúlveda Lemus y Gonzalo Abálsamo para que pequeños inversores pudieran invertir en proyectos inmobiliarios.

A la fecha, 160 mil personas invirtieron más de USD 32 millones de dólares en 30 proyectos ya finalizados en Simplestate, entre inversores medianos y grandes que requerían una atención más personalizada y un modelo de negocio que les permitiera realizar inversiones más importantes.

Brickly también nació porque el enfoque de la inversión es diferente, ya que se centra en la inversión fraccionada y su rentabilidad está ligada a la venta de esa propiedad. Además, los inversores de estas propuestas lo hacen exclusivamente en proyectos propios.

“La creación de Brickly surge como una evolución estratégica de Simplestate para personalizar la experiencia en medianos y grandes inversores, con desarrollos inmobiliarios propios y un modelo de negocio focalizado en la inversión fraccionada sujeta a venta”, comenta Joaquín Sepúlveda Lemus, CEO de Brickly.

El objetivo de Brickly en el largo plazo es llegar a los 10.000 socios. En menos de un año ya son más de mil los inversores que confían en Brickly. “En cuanto a los objetivos a mediano plazo, vamos a seguir desarrollando proyectos propios en zonas con alta potencialidad o donde puedan generar un impacto urbanístico fuerte”, agrega Sepúlveda Lemus.

Con la experiencia adquirida en Simplestate e inversores pequeños y medianos, Brickly apunta principalmente a dos perfiles de inversores. Por un lado, al inversor tradicional que busca diversificar su portfolio y su riesgo, y quiere dar sus primeros pasos en el negocio del real estate. “A diferencia de las inversiones financieras, en Brickly se está invirtiendo en un proyecto real y tangible, que se puede ir a visitar las veces que se quiera y nuestro socio sabe exactamente en qué unidad tiene exactamente su inversión”. El otro público al que apunta es a personas que buscan ahorrar en inmuebles utilizando el real estate como reserva de valor. “Si bien este público puede optar por cualquiera de las dos modalidades de inversión, entendemos que la de renta mensual es la que más les interesa por el retorno que le dará su inversión mes a mes”, agrega.

Dos alternativas de inversión

Por un lado, está la inversión fraccionada, que le permite a los inversores adquirir una porción de una unidad funcional de una propiedad en lugar de la unidad completa. “Esto baja la barrera de entrada para invertir en real estate. Se puede comenzar con USD 5.000, pero nuestro foco es a partir de los USD 10.000. Es importante resaltar, además, que este tipo de inversión está siempre sujeto a la venta de la propiedad y la rentabilidad está atada a cuándo y a qué precio se vende la unidad funcional”, explica Sepúlveda Lemus.

La segunda alternativa de inversión es más tradicional y es la que le permite al inversor adquirir una unidad funcional completa. “Para este tipo de inversión Brickly maneja el modelo tradicional de anticipo y cuotas con unidades desde los USD 120.000”, agrega su fundador.

Ambas alternativas de inversión pueden rentabilizarse de forma mensual o una vez que finalice el proyecto. La renta mensual le permite al inversor empezar a recibir una renta mensual en dólares desde el primer mes. Sepúlveda Lemus detalla: “Esta renta es un adelanto de la renta estimada anual que hacemos, que va entre el 12% y el 15%, que dependerá del plazo elegido. Estimamos una renta del 12% para los que invierten a 24 meses y de 15% para los que lo hacen a 48 meses. Cuando se vende la propiedad, el inversor recibirá el capital y la renta correspondiente, que podrá estar por encima o por debajo de lo estimado; hasta el momento se han cumplido siempre las estimaciones”.

Cuando el inversor elige la alternativa de renta final, recibirá el monto total invertido más la rentabilidad estimada al final del proyecto, que es cuando se vende la unidad funcional.

Más allá de la modalidad de inversión, el cliente siempre podrá ver la evolución del proyecto inmobiliario gracias a la plataforma tecnológica de Brickly. A través de ella, podrá no solo seguir su rentabilidad, sino también ver su contrato y los avances financieros cuando quiera y desde donde quiera. “Muchos desarrolladores no comparten su información con sus inversores, o les envían un Excel inentendible, o hacen reuniones cada tanto. Nosotros disponibilizamos la información general del proyecto y la particular de cada inversor y la rentabilidad que va obteniendo”, destaca su CEO.

Proyectos

En su portfolio, Brickly cuenta con dos proyectos en desarrollo, que son Pacheco Central y Own Puertos de Frutos. Pacheco Central es una propuesta urbanística residencial conformada por 260 unidades distribuidas en 8 módulos dispuestos alrededor de un gran parque central y sus amenities. Actualmente se han vendido más del 50% de los dos primeros edificios.

Por su parte, Own Puertos de Frutos es una torre de diseño moderno de 15 pisos con unidades de 1, 2 y hasta 3 ambientes. Tendrá hermosas vistas abiertas al río, al Parque de la Costa, el Puerto de Frutos y el centro de Tigre.

En su trayectoria, Brickly ya recibió fondos por más de USD 45 millones, de los cuales todavía están en ejecución USD 21 millones, mientras que las restantes inversiones ya han concluido satisfactoriamente. En total, lleva fondeados más de 53 mil metros cuadrados.