Argenway avanza con proyectos hoteleros de alto impacto ambiental 

Argenway, empresa que desarrolló y actualmente gerencia los hoteles, Hampton by Hilton y lleva adelante Tru by Hilton en la ciudad de Bariloche, Argentina, no solo apunta a crecer en su negocio sino también en una oportunidad para generar impacto en base a pilares como inclusión laboral, articulación con instituciones locales y respeto por el entorno natural.

En este marco, la desarrollista avanza con estos proyectos con una mirada orientada a generar un aporte concreto en el entramado social y ambiental de la ciudad.

“Nuestro propósito no es solo construir hoteles, sino hacerlo de una manera que transforme la realidad de las personas y respete el entorno”, explica Virginia Báñez, responsable de sustentabilidad en Argenway.

Esta filosofía se plasma en diversas acciones, guiadas por el compromiso de la cadena sostenido con la comunidad.

En esta línea, en 2024, Hampton by Hilton obtuvo la certificación Plata del programa “Hoteles más Verdes”, convirtiéndose en uno de los pocos establecimientos de la ciudad con este reconocimiento a la gestión sustentable. Con este reconocimiento, la experiencia de entrenamiento laboral de Laila en el equipo de cocina del hotel reflejó cómo la inclusión también puede ser parte del ADN de un desarrollo turístico.

Otro ejemplo surgió en las primeras etapas de desarrollo de Tru by Hilton. Durante la demolición del inmueble que ocupaba el terreno, se detectaron materiales reutilizables que fueron donados a la Fundación San José Obrero para ser aprovechados en sus talleres de carpintería, herrería y construcción. Lejos de convertirse en residuos, esos recursos encontraron una segunda vida al servicio de la capacitación y el trabajo.

“El vínculo con San José Obrero comenzó con la donación de amenities, blanquería, electrodomésticos y uniformes, pero se profundizó con este gesto concreto de reutilización. Para nosotros, compartir este camino no solo reafirma nuestro compromiso con la sustentabilidad, sino que también nos inspira a seguir impulsando proyectos que dejen huella”, afirman desde la empresa.

Entre otras acciones, como parte del mismo proyecto, se avanzó en la creación de un nuevo espacio público dentro del predio: una plazoleta donde se exhibirá el mural “Trueque”, del artista Carlos Páez Vilaró, una obra histórica que fue rescatada del edificio del antiguo Correo Argentino.

El espacio incluirá también un busto en homenaje a Juan Javier Neumeyer, médico pionero del Club Andino Bariloche, reforzando el vínculo entre los visitantes y la identidad barilochense.

“Queremos que quienes participan en nuestras iniciativas sientan que están siendo parte de algo más grande que un negocio”, concluye Báñez.