Es el nuevo gran negocio de las tipo boutique pequeñas y medianas. En diez años se expandió más de 85% y la mayor parte se exporta, lo que genera divisas al país

El negocio de la vitivinicultura orgánica se disparó en Argentina: ya hay 142 bodegas registradas ante el organismo regulador, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), con ingreso de uva orgánica.

En la vendimia 2022 se cosechó un total de 706.171 quintales de uva orgánica, de los cuales 60,9% correspondió a Mendoza, 18,6% a La Rioja y 17,9% a San Juan; y los viñedos orgánicos argentinos son 4,4% del total cultivado en el país.

El mayor volumen de ese tipo de uva corresponde a malbec (30,1%), seguida por uva cereza (14,7%) y tres variedades blancas: torrontés riojano (9,5%), chardonnay (5,5%) y Pedro Giménez (5%).

De hecho, en nuestro país el vino es el segundo producto orgánico exportado de origen vegetal, luego del azúcar de caña.

En 2021 se exportaron 11,1 millones de litros de vino orgánico, 2,4 millones de litros de mosto concentrado orgánico y 887 toneladas de pasas de uva orgánica. Respecto de 2020, las exportaciones de mosto orgánico aumentaron 146% y las de vino orgánico, 6,4%. La mayor parte de la producción nacional de vino orgánico se exporta y deja importantes divisas para el país.

En los últimos 10 años, la exportación de esos vinos aumentó 85,6%. El mayor volumen exportado de ese tipo de productos vitivinícolas se destinó a Estados Unidos, principalmente mosto concentrado.

El principal importador de vinos orgánicos certificados argentinos es Dinamarca (21%), seguido por Suecia (19%), Reino Unido (13%) y Alemania (9%).

“Los vinos orgánicos son una tendencia mundial que cada vez se instala más fuerte en el mercado local; año a año, cada vez son más las bodegas que asumen un compromiso con el medioambiente, sin el uso de aditivos de origen sintético y creando vinos de altísima calidad”, explica Francisco Barreiro, uno de los creadores de VIOS, la cámara que agrupa a esta industria y que acaba de cerrar la octava edición de la Feria de Vinos Orgánicos y Sustentables, en la Botica del Ángel, en la ciudad de Buenos Aires,

encuentro que buscó impulsar y difundir los vinos orgánicos certificados, biodinámicos, de comercio justo y más sustentables del país.

En el evento, organizado por VIOS Vinos Más Sustentables, los asistentes pudieron conocer más de 50 tipos diferentes de una veintena de bodegas certificadas argentinas, entre ellas Ánimal Organic Vineyard, Argento, Araujo, Cruzat, Cavas Vilarnau (España), Domaine Bousquet, Durigutti Family Winemakers, Earth First, Familia Salas Organic Estate, Félix Enrique 1931, Familia Cecchin, Finca Dinamia, Finca Las Moras, Finca Sophenia, Kaiken Wines, Lalala Wines, Montes Wines (Chile), Montlaiz, Tres Wines, Trivento Wines, Siesta en el Tahuán y Vinecol.

Cada bodega presentó entre tres y cinco etiquetas de su portafolio; y sommeliers y especialistas de las bodegas asesoraron y respondieron a preguntas sobre cada uno de ellas.

“Como cada año, parte de los ingresos serán donados a Fundación Espacios Verdes y a sus programas de educación ambiental; desde VIOS apoyamos a esta organización que apuesta por el cuidado del medioambiente, la educación y la promoción de la calidad de vida de las personas en armonía con la naturaleza”, contó Juan Pino, otro de los creadores de VIOS.