La desarrollista Grupo Betania presentó con orgullo los avances de uno de sus desarrollos más grandes en el tradicional barrio cordobés. Tres torres, medio millar de viviendas, 200 cocheras, paseo comercial, oficinas y amenities únicos en la zona

Grupo Betania mantiene aquella vieja costumbre de prometer y cumplir. La desarrollista, de trayectoria sólida, presentó en 2022 un nuevo desarrollo ubicado en un terreno de más de 9.000 m2 en Nueva Córdoba: Distrito Betania. Hoy, siete meses más tarde, la primera torre del proyecto presenta la estructura concluida, un avance del 34%.

Distrito Betania contará con tres torres que sumarán un total de 569 departamentos de uno, dos y tres dormitorios, con vistas hacia la ciudad o hacia los amenities. Esto recuerda lo que uno puede ver en el distrito de Las Condes, en Santiago de Chile: torres altas y mucho espacio verde entre ellas. Cada torre tendrá un acceso particular y contará con piscina, quinchos, asadores y seguridad las 24 horas. Además habrá espacios de uso común para propietarios e inquilinos como piscina central, gimnasio, espacios recreativos, paseo comercial, oficinas y un parking subterráneo con capacidad para 198 vehículos. Por último, y fiel al estilo de esta desarrollista, este emprendimiento ofrecerá terminaciones y materiales de primera calidad.

Su ubicación es uno de los atributos que más valoraron sus primeros inversores: Av. Vélez Sársfield al 1.300, esquina Perú. El terreno es uno de los más grandes de la zona y permitió al estudio de arquitectos AFT (famoso por haber diseñado el MALBA, entre otras obras) proponer un estilo arquitectónico elegante y moderno por fuera, junto a espacios amplios e iluminados por dentro.

Otra de las características más sobresalientes del proyecto es que ofrecerá un corazón de manzana de grandes dimensiones, con espacios verdes, plazas y paseo comercial, un verdadero privilegio ya que no existen ofertas similares en Nueva Córdoba. El diseño del desarrollo pone la calidad y el diseño al servicio de la funcionalidad.

“Distrito Betania es uno de los desarrollos más importantes en la historia del Grupo, no solo por envergadura y su proyección comercial, sino también porque en él estarán las futuras oficinas corporativas de Betania”, comentó Rodrigo Martínez, CEO de Grupo Betania.

Vista de la «plaza privada» central que tendrá el complejo a su término.

Crecimiento del grupo

Al día de hoy la construcción de Distrito Betania avanza 6 meses por delante de lo previsto para esta fecha y lleva vendido el 30% de la primera etapa en tan solo 5 meses, a pesar del contexto poco favorable a los compromisos de largo plazo.

Con más de 100.000 m2 proyectados para desarrollar en los próximos años y sumados a 60.000 m2 destinados a futuros proyectos aún no revelados, Grupo Betania fortalece de este modo su presencia en Córdoba y se afianza como una de las desarrollistas más reconocidas y consolidadas de la región.

En la actualidad, están construyendo un total de 7 desarrollos ubicados en Nueva Córdoba, General Paz, Valle Escondido y Alta Gracia. Ofrece planes de financiación propia y a medida.