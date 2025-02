UEPC rechazará hoy la oferta de Llaryora y busca un adelanto de pauta

Los delegados departamentales de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) debatirán hoy si aceptan o no la propuesta salarial del Gobierno de la Provincia.

Según pudo conocer Comercio y Justicia de fuentes gremiales, la oferta será ampliamente rechazada luego de que el viernes, las asambleas departamentales fijaron por mayoría esa postura.

El punto, más allá del rechazo, es ver qué moción surge de la asamblea. Hay algunas delegaciones que llegan con mandato de paro. No obstante, no es seguro que esa propuesta se imponga.

En todo caso, sí se reclamará a la dirigencia de la UEPC que exija una mejora a la propuesta original que incluía aumentos mensuales por inflación pasada más un blanqueo progresivo de sumas no remunerativas, sumado al pago del bono de 100 mil pesos que en enero cobraron el resto de los estatales.

Según trascendió, la idea de la cúpula del gremio es solicitar al Gobierno que, además de pagar aumentos conforme la inflación pasada, se “adelante pauta”, o sea se pague un extra por adelantado y que luego, por ejemplo, en junio, se verifique si ese adelanto superó a la inflación del período. Si así fuere, desde el gremio pretenden que esos pagos extras se mantengan y formen parte de la recuperación real del salario.

Por lo pronto, la UEPC no adherirá a la segunda jornada de protesta de los gremios nacionales docentes prevista para el miércoles 5 de marzo.

Ese paro fue convocado por los sindicatos docentes nucleados en la CGT, entre los que no se encuentra la CTERA.

De todas formas, podría ocurrir que la UEPC resuelva una medida propia en función del rechazo a la propuesta salarial de Llaryora.

Ayer, el Gobernador intentó ser conciliador con los docentes.

“Me comprometí a no achicar el gasto educativo, a no cerrar escuelas. Venimos a ampliar oportunidades, a hacer de las escuelas rurales y de alta montaña de Córdoba las mejores escuelas de Latinoamérica, y para eso vamos a empezar por la inversión. Y sin conectividad, hoy no hay posibilidad de educar” destacó el Gobernador.

A la fecha, 852 de los 871 establecimientos cuentan con esta tecnología para continuar ampliando las oportunidades de aprendizaje para miles de estudiantes de localidades alejadas de los grandes centros urbanos.

De esta forma se cumple el compromiso anunciado por el gobernador Llaryora el pasado 14 de agosto en la Pampa de Achala, en el inicio de ciclo lectivo de las escuelas de alta montaña.

“En Latinoamérica o en Sudamérica, proyectos como este, de esta magnitud, con este nivel de inversión y compromiso, no existen”, aseguró Martín Llaryora.

Esta iniciativa refleja un avance significativo en la conectividad de las escuelas rurales, permitiendo que los estudiantes puedan acceder a contenidos educativos en línea, mejorar su formación y tener igualdad de oportunidades.

Paro

Por lo demás, el paro nacional de 24 horas al que ayer adhirió la UEPC tuvo un acatamiento de 70%, según estimaciones gremiales.

La protesta apuntó a discusiones del orden nacional: que se reactive la Paritaria Nacional Docente, el retorno del Fonid, un urgente aumento salarial, una nueva Ley de Financiamiento y aumento del presupuesto educativo, entre otras cuestiones.