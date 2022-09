La automotriz Toyota paralizará la producción en su planta de Zárate a partir de mañana debido al faltante de neumáticos, resultado del conflicto que arrastran el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna) y las firmas productoras del insumo.

La automotriz japonesa ya informó hoy a sus proveedores que la producción en su planta de Zárate se interrumpirá a partir de mañana miércoles, según confirmaron fuentes de la empresa a Télam.

Asimismo, indicaron que la interrupción se extenderá hasta que se retome el suministro de neumáticos. Desde la firma, se calcula que el prejuicio será de alrededor de US$ 10 millones diarios por ventas que no se realizan.

El freno abarcará a sus dos turnos de producción y no implicará, por el momento, suspensiones en la planta de operarios.

La planta de Toyota en Zárate produce 650 unidades diarias de modelos como la pick up Hilux y la SUV SW4, de las cuales el 70% se exporta.

De esta forma, Toyota se suma a Ford que ayer paralizó sus dos turnos de producción en su planta de la localidad bonaerense de General Pacheco, donde produce 300 camionetas al día.

La firma estadounidense analizará hoy si se puede retomar la producción, de acuerdo con la posibilidad de contar con alguna tanda de neumáticos para reanudar la fabricación de la pick up Ford Ranger.

En el caso de Stellantis (Fiat, Citroën, Peugeot), el presidente por Fiat, Jeep y Ram, Martín Zuppi, aseguró esta mañana en diálogo con FM Urbana Play que el stock de neumáticos solamente alcanzará «para una semana mas de producción».

En tanto, Volkswagen por el momento pudo continuar con su producción en su terminal de General Pacheco al tener una mayor integración de neumáticos importados.

Tras no llegar a un acuerdo en la reunión que mantuvieron ayer en el Ministerio de Trabajo, las empresas productoras de neumáticos y el Sindicato Único del Neumático Argentino (Sutna) entraron en un cuarto intermedio hasta las 14 de mañana, cuando se encontrarán nuevamente.