La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, se reunió hoy con parlamentarios de Nueva Zelanda y destacó la estabilidad del vínculo económico bilateral y «el potencial existente para la profundización del intercambio de bienes y servicios».

Asimismo, Todesca expuso la posición argentina en la agenda ambiental de cambio climático, biodiversidad y lucha contra la contaminación por plásticos, según precisó Cancillería en un comunicado.

En ese sentido, la funcionaria de Cancillería destacó «la relevancia de poder contar con financiamiento de los países desarrollados para satisfacer las necesidades de adaptación y las derivadas de la transición energética».

Todesca Bocco se entrevistó con una delegación del Parlamento de Nueva Zelanda, que se encuentra de visita en nuestro país en el marco de una gira que incluye también a Chile, Uruguay y México, se informó.

Acompañaron a Todesca Bocco la embajadora argentina ante Nueva Zelanda, María Belén Bogado; y el director de Asia y Oceanía, Eduardo Acevedo Díaz, entre otros.

En materia de comercio exterior, Argentina desde 2017 negocia la posibilidad de ingreso de varios productos a Nueva Zelanda como ovoproductos, equinos en pie, semen y embriones equinos, alimentos para mascotas y arándanos, entre otros, según información anterior.

De acuerdo a datos del Indec, en los primeros ochos meses del 2022, Argentina exportó a Oceanía por un total de US$ 621 millones e importó por US$ 338 millones, lo que arrojó un superávit comercial de US$ 283 millones.

Nueva Zelanda es el segundo país en orden de importancia de Oceanía por detrás de Australia, de acuerdo al tamaño de los Productos Brutos Internos (PBI).