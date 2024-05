Tetaz presentó un proyecto para trabajar menos días en la semana

El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Tetaz presentó un proyecto en la Cámara Baja para que se reduzca la jornada laboral con el objetivo de que “sea mejor para todos”.

En diálogo con Radio Metro, Tetaz aseveró que la iniciativa parte de los “experimentos”, que ya comenzaron en otros países como “ Islandia, Bélgica, Alemania y Reino Unido”, donde los empleados trabajan cuatro días a la semana y tienen tres de descanso, obteniendo resultados positivos.

“Me causó gracia la primera reacción de mucha gente cercana al Gobierno que dijo ‘acá hay que trabajar mucho más! ¿cómo van a proponer eso?’ y en realidad, lo que estamos proponiendo ya se está explorando en muchos países del mundo y es tratar de encontrar jornadas laborales alternativas que sean mejores para todos”, afirmó el diputado radical.

En la misma línea, Tetaz cuestionó que trabajar “todos los días, de cuarenta y ocho horas en la semana” puede no ser la mejor opción porque “capaz que hay otra manera de organizar las horas que le sirve más a la empresa y al trabajador”.

“La primera experiencia de los países que implementaron jornadas de cuatro días y tres feriados tuvo, como resultado, mucho menos estrés laboral, por lo tanto, menos gente con licencias médicas y un mejor clima de trabajo. Hay muchas razones que nos invitan a abrir esa ventana de oportunidad en Argentina”, remarcó.

Por otra parte, aclaró que una de las características de este proyecto es que se plantea “de manera exploratoria” sin “imponer nada” ni a las empresas ni a los trabajadores.

“Abrimos la chance de que en cada convenio colectivo pueda explorar, durante seis meses, una jornada alternativa. Si hasta ahora venían cumpliendo todos los días ocho horas, durante cinco o seis días, puedan probar otra modalidad durante tres, cuatro, cinco o seis meses y ver qué pasa”, indicó.

El objetivo de esta nueva forma de trabajo es mostrar que se puede “garantizar” y “cumplir igual” con el trabajo “agrupado en menos días o de otra manera, pero más productivo”.

Para finalizar, explicó que este proyecto “no tiene nada que ver con la Ley de Bases”, ya que se aprobó hace semanas en Diputados, pero que sí reformaría la ley 11.544, del gobierno de Irigoyen, “que estableció la famosa jornada laboral de 8 horas y de 48 horas semanales” y permitirá que ahora se organice el tiempo de otra forma.

“Se habló muchísimo con sindicatos y empresas durante el año pasado, porque se habían presentado muchos proyectos en el Congreso que proponían reducir la jornada laboral de prepo. En este caso, la novedad es que no estamos obligando a nadie. Estamos dando una herramienta para que se pueda abrir un periodo de exploración en beneficio de ambas partes”, subrayó.

Por el momento, el proyecto cuenta con las firmas y el apoyo de diputados, no sólo por la UCR, sino de Hacemos, Coalición Cívica y el PRO.