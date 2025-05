El arzobispo de Buenos Aires encabezó la celebración en la Catedral Metropolitana, por el 25 de Mayo. El religioso pronunció una dura homilía en la que si bien no aludió directamente al Gobierno, se refirió a la crítica situación social. También habló del “terrorismo de las redes sociales”. Milei, inmutable, protagonizó -sin embargo- un gesto claramente contrario al pedido de García Cuerva, al no saludar a su vicepresidente y a Jorge Macri. “Roma no paga traidores”, disparó. Habló Cristina y cargó contra la política económica libertaria

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, pronunció una dura homilía en el marco del Tedeum por el 25 de Mayo que se celebró en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, en la que reclamó por la situación que atraviesan los jubilados y criticó “el terrorismo de las redes sociales” y a las fake news.

Ante la presencia del presidente Javier Milei, integrantes del Gabinete, legisladores, y autoridades del Gobierno porteño, García Cuerva sentenció: “Venimos a pedirle a Dios que nuestra Argentina se cure y viva. Experimentamos que se está muriendo la fraternidad, la tolerancia, el respeto y, si se mueren esos valores, se muere el futuro”.

Previamente, Milei había protagonizado un gesto diametralmente opuesto al pedido del religioso.

El Presidente no saludó a su vice, Victoria Villarruel, ni al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

“Roma no paga traidores”, disparó luego por redes sociales.

En cuanto a la homilía, ésta incluyó pasajes en los que la iglesia Católica se hizo eco del agotamiento que vive la sociedad con la representación política que se tradujo en la baja concurrencia durante los comicios porteños del pasado día 18. “Años de promesas incumplidas, años electorales que nos hicieron perder las ganas de participar, nos hicieron perder el entusiasmo de involucrarnos, de cumplir con el deber ciudadano de ir a votar porque pensamos que otra vez lo mismo, nada va a cambiar, sentimientos e ideas que afloran cuando se experimenta que nos mintieron muchas veces”, graficó el arzobispo.

“Nuestro país también sangra. Tantos hermanos que sufren la marginalidad y la exclusión, tantos adolescentes y jóvenes víctimas del narcotráfico que, en algunos barrios, es un Estado paralelo”, cuestionó, y agregó: “Tantas personas en situación de calle, familias que sufrieron las inundaciones, las personas con discapacidad. Tantas madres que ya no saben qué hacer o cómo evitar que sus hijos caigan en la droga o en las garras del juego”.

Asimismo, también dio lugar a los reclamos semanales que protagonizan los jubilados todos los miércoles frente al Congreso: “Y los jubilados que merecen una vida digna, con acceso a los remedios y a la alimentación, herida que sigue abierta y sangra hace años, pero que como sociedad tenemos que curarla pronto”.

“Muchos pueden ser los responsables de esta triste situación, pero la oportunidad que tenemos para resolverla es hoy”, pidió de cara a los funcionarios, y completó: “¿Cuántas generaciones más y hasta cuándo deberán reclamar por jubilaciones dignas? La Argentina sangra en la inequidad entre los que se laburan todo y los que han vivido de privilegios que los alejaron de la calle, de los medios de transporte, de saber cuánto valen las cosas en un supermercado”.

Durante la oración, García Cuerva cuestionó además a “los agoreros de malas noticias” y a lo que definió como “el terrorismo de las redes sociales”. “A pesar de que hoy nos dicen que Argentina no está muerta, hay quienes se burlan de Jesús. Son los haters de aquella época, los que difaman, desprecian o critican destructivamente a una entidad, a una persona o a una obra. Los que odian y justifican su desprecio, el terrorismo de las redes, como decía el papa Francisco. Hemos pasado todos los límites; la descalificación, la agresión constante, la difamación parecen moneda corriente”, sentenció.

“El Santo Padre León XIV decía a los representantes de los medios de comunicación que la paz comienza por cada uno de nosotros, por el modo en el que miramos y escuchamos a los demás, y el modo en el que comunicamos tiene una importancia fundamental. Debemos decir ‘no’ a la guerra de las palabras y las imágenes”,

reclamó.

Además, postuló: “Tenemos necesidad de diálogo, de forjar la cultura del encuentro y frenar el odio. Démonos otra oportunidad, no podemos construir una nación desde la guerra entre nosotros, todo acto de violencia es condenable y quiebra el tejido social”.

Milei pasó facturas

Las palabras de García Cuerva llegaron minutos después de que Milei ingresara a la Catedral Metropolitana y evitara saludar al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y a la vicepresidente Victoria Villarruel, con quienes mantiene una gélida relación.

Luego, en el marco de la homilía, el arzobispo marcó que lo que le falta al pueblo argentino es “tirar para adelante” más allá de las diferencias existentes. “El que tengo al lado es un hermano, no un enemigo o un ser despreciable a vencer”, sostuvo en una clara referencia a la terminología con la que el mandatario suele descalificar a sus adversarios políticos.

Además, de frente al libertario, ubicado en soledad, aseveró: “Es con todos, mirándonos a la cara porque nuestras decisiones y políticas públicas tienen que tener rostros concretos, historias reales que nos tienen que conmover”.

La crítica a la realidad social, marcada por el índice de pobreza que se ubicó en 38,1% durante el segundo semestre de 2024, también formó parte de la oración que pronunció el arzobispo. “Muchos hermanos tienen hambre de pan, incluso revolviendo basura, buscando qué comer, pero todos tenemos hambre de sentido de vida, hambre de Dios, porque nos hemos acostumbrado a comer el pan duro de la desinformación, el pan viejo de la indiferencia e insensibilidad”, postuló.

Por último, García Cuerva planteó que “la situación actual” del país “no permite meros observadores de las luchas ajenas”, por lo que elevó un llamado a la responsabilidad personal y social.

En tanto, Milei justificó su decisión de no saludar a Macri y Villarruel al advertir que “Roma no paga traidores”.

La frase fue publicada en redes sociales por el jefe de Estado.

En otro mensaje de X, Milei argumentó: “Si se es bueno con los malos (esto es con quienes traicionan, mienten, calumnian, injurian y ensucian por una mera ventajita) se termina siendo muy malo con los buenos”.

“Saludos para chantalán Gutiérrez Rubí y otras basuras varias”, concluyó respecto al consultor Antoni Gutiérrez-Rubí, quien fue contratado por el PRO para la campaña legislativa porteña.

Milei eligió replicar la histórica frase que se le atribuye a Cepión sobre Roma tras compartir la postura que publicó el cineasta Santiago Oria, director de Realización Audiovisual de Presidencia, sobre el partido que lidera Mauricio Macri.

“Contratan a un experto en campaña sucia, la más sucia del mundo y pretenden que no pase nada”, planteó Oria y agregó: “Y lloran modales cuando son los primeros en no tener códigos y hacer campañas inmorales con sicarios políticos. Hipócritas”.

El Gabinete y los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) fueron citados por la mañana en Casa Rosada para peregrinar por avenida Rivadavia, todos juntos, hacia la Catedral, a excepción de la titular del Senado.

Desde el entorno de la vicepresidente revelaron que la directiva protocolar enviada por Presidencia fue que Villarruel esperara a Milei al interior de la iglesia.

Cuando el libertario ingresó evitó tenderle la mano a Jorge Macri y a Villarruel, a quienes la actitud los tomó por sorpresa y se mostraron incómodos.

Algunos pasos detrás, el arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva escoltaba al mandatario y dedicó algunos minutos para saludar a todos los asistentes.

Cristina

La ex presidenta Cristina Kirchner calificó a la administración de Javier Milei de “desgobierno” y llamó al peronismo a “dejar de ser militantes electorales para ser militantes políticos”, sin “egos ni mezquindades”.

“El desgobierno que hoy está en Casa Rosada quiere hacernos creer que encontró la fórmula de la Coca Cola”, dijo la ex mandataria, aunque planteó que “eso ya lo hicieron antes en la década del ´90 con el dólar barato de la convertibilidad”.

Cristina habló en el acto “Encuentro de la Cultura Popular” en Retiro.

En sus cuestionamientos a Milei, sostuvo que “de seguir este endeudamiento, el décimo default no es una fantasía demasiado lejana” en el país.

Llaryora y Passerini

Por su parte, el gobernador Martín Llaryora participó el sábado a la noche de una velada previa al 25 de Mayo en el Cine Teatro Monumental Sierras de Alta Gracia.

En un breve saludo a los presentes, Llaryora aseguró: “Tenemos que construir una Patria con unión y progreso para todos y sin que nadie quede afuera y, por supuesto, pensando siempre en dejar una Patria mejor para las generaciones que vengan y para nuestros hijos. Somos una Nación joven que tiene mucho por delante”, aseguró.

“La Argentina tiene que ser esa Patria que soñaron aquellos libertadores de mayo, y nosotros tenemos que trabajar juntos. Esa Patria necesita menos grietas, menos odio y más unión” sostuvo el gobernador.

En tanto, ya cerca del mediodía de ayer, Llaryora encabezó el desfile cívico-militar en la ciudad de Villa Carlos Paz.

Mientras tanto, el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, participó ayer del tradicional acto de izamiento de la bandera en la Plaza San Martín. La ceremonia quedó en manos de integrantes de la guardia del Cabildo Histórico, encargados de elevar la insignia creada por Belgrano, mientras sonaba el Himno Nacional Argentino, ejecutado por la Banda Militar Boquerón.