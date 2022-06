El Ministerio de Relaciones Exteriores coordinó la participación presencial de empresas tecnológicas argentinas en Madrid, donde las firmas mantuvieron más 350 reuniones de negocios con sus contrapartes y cerraron acuerdos por un valor aproximado de US$10 millones.

Fue en la nueva edición de South Summit 2022, un encuentro de referencia para el ecosistema de emprendimientos e innovación en Iberoamérica.

Se trata de una de las principales citas para emprendedores implicados en la creación de empresas de base tecnológica y representa un punto de encuentro entre startups e inversores del sur de Europa y Latinoamérica, en el que una centena de proyectos seleccionados previamente compiten ante potenciales inversores para conseguir inversiones.

A través de la coordinación de la Cancillería participaron presencialmente empresas tecnológicas como Infosis, Skydiving 365 SAS, Datalytics, Easycommerce (ITBN), Pay per TIC, Binit Tech, Vantek (Vanguard Tech), Activarte, Thalamus, Magnetico, Ross Outside the Box, Cognitive, The Eye, Quinto Impacto, VN Studios, Mylenio, Chat-Tonic, The Sales Factory, UO Solutions, Robin Test y Ripio.

El evento de networking más importante de la semana se llevó a cabo en la Embajada argentina, donde más de 100 emprendedores nacionales buscaron consolidar sus servicios en el mercado europeo, a la vez que aceleradoras o fondos de inversión de capital riesgo se interesan por invertirlas.

Ricardo Alfonsín, embajador argentino en España, destacó “el avance emprendedor y el poder impulsar a las empresas argentinas de la economía del conocimiento”, y subrayó que “la energía que los jóvenes empresarios ponen en el éxito de sus emprendimientos seguramente significarán más negocios para el país“.