Al tiempo que se afianza el nuevo hábito de compra en comercios de barrio y pequeñas superficies, surgen nuevos instrumentos para tentar a inversores a apostar a ese rubro, una opción no presente hasta ahora en el menú financiero. El disparo de la inflación a partir de febrero del año pasado apuntaló estas oportunidades, porque la inversión en alimentos supera largamente al dólar en el rendimiento de corto plazo. El ejemplo del grupo Rosental de Rosario y el caso de la cadena Micropack

Por Javier De Pascuale

Micropack, mall mayorista y supermercado minorista de origen rosarino, acaba de anunciar que llega a Córdoba con un formato de tienda de cercanía con el cual pretende consolidarse en localidades referenciales del interior provincial, en el marco de un plan de desarrollo nacional que comprende la apertura de 50 sucursales en todo el país.

En rigor de verdad, Micropack es un distribuidor nacional de alimentos secos y refrigerados, bebidas, artículos de bazar y limpieza, con más de 60 años de trayectoria, que se ufana de ser el décimo distribuidor nacional de productos de retail. Tal como viene sucediendo con distintas cadenas de retail desde inicios del año pasado, cuando a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania se comenzaron a desbocar los precios de los alimentos y otros productos conexos, la cadena rosarina, que hasta hoy cuenta con sólo tres sucursales, comenzó a recibir consultas de inversores sobre formas de asociarse a lo que sin dudas se estableció en el último año como el negocio del momento: la venta de alimentos y otros productos de supermercado, cuyo rendimiento supera largamente al dólar.

¿Invertir en huevos?

Alguien decía hace unas pocas semanas atrás que la mejor inversión en la Argentina, entre noviembre de 2021 y el mismo mes del año pasado, habría sido comprar huevos en la primera de las fechas y venderlos en la segunda. Más allá de que en la realidad eso habría sido imposible, los huevos aumentaron en ese período cerca de 200%, contra un rendimiento de menos de la mitad en el movimiento de dólar paralelo, por ejemplo.

De hecho, la misma inquietud han recibido en la provincia de Córdoba algunas mutuales con reglamento aprobado de servicio de proveeduría, que no sólo han visto la impresionante rentabilidad que está dando el stockeo, la compra futura y la compra presente (y, por supuesto, la venta) de alimentos no perecederos y otros productos de proveeduría o de supermercado sino que también en estos casos vienen registrando consultas de terceros interesados en ser parte del negocio.

Qué se exige hoy

Si bien no estamos ante un mercado que haya recibido tradicionalmente inversiones de magnitud, éste presenta hoy sus atractivos, según asesores de portafolios de inversión consultados por este diario. «Todos sabemos que toda inversión exige el cumplimiento de al menos cuatro condiciones básicas: fácil entrada, fácil salida, rentabilidad y seguridad«, responde uno de ellos. «Si bien no es evidente lograr las cuatro en el negocio del retail, sí se registra que se trata hoy de un segmento de actividad con alta rentabilidad y con dosis importantes de seguridad, toda vez que la demanda de alimentos es tradicionalmente inelástica y por más que las familias se encuentren con problemas de pérdida de poder adquisitivo, como fue el caso del año pasado con la corrida inflacionaria, la gente no deja de alimentarse«, continúa y agrega: «Incluso más: a medida que se acelera la inflación, en paralelo se acelera la compra de alimentos para stockeo. A ello le podemos agregar un dato de tendencia que impulsa la inversión en alimentos en el mediano y largo plazo: ante futuras pandemias, la actitud del público será siempre sobreestockearse de productos alimenticios y otros de supermercado. Eso será cada vez más pronunciado».

Por supuesto, resueltas las dudas en torno de la seguridad y la rentabilidad de invertir en la actividad de distribución y venta de alimentos, todavía queda por resolver la cuestión de la entrada y salida del negocio. Allí aparecen diversas alternativas que han surgido en los últimos tiempos vinculadas con los pools de compras, los fideicomisos para supermercados y otros instrumentos. Permiten que inversores privados con un mínimo determinado, puedan ingresar a un negocio que ya tiene marca y sucursales abiertas, para invertir en nuevas bocas, específicas, o en el fondo general del negocio. Así como se entra al fideicomiso, se puede salir sin mayores inconvenientes.

Todo lo descrito explica el porqué del verdadero estallido de inversiones que está registrando el retail minorista y, sobre todo, de las ciudades pequeñas y medianas del interior del país, así como el surgimiento de nuevas proveedurías mutuales en él, Córdoba incluida.

Rosarinos en Córdoba

De vuelta al caso de Micropack: la empresa rosarina que anunció un ambicioso plan hacia 2020 y que ahora adquiere un nuevo impulso con el anuncio de multiplicar por 15 sus sucursales en todo el país, está claro que la clave del negocio del retail pospandemia pasa por las tiendas de cercanía, pequeñas y medianas superficies enclavadas en avenidas y cruces con estaciones de intercambios en los barrios de las grandes ciudades, o directamente en un lugar referencial en ciudades pequeñas y medianas del interior profundo del país, adonde los dueños del retail nacional, las grandes cadenas de supermercados, no llegan.

En esa líneas, los rosarinos lanzan ahora una nueva cadena de supermercados de cercanía con el nombre de Micro Go, que en los próximos días inaugurará el primer local en Córdoba y que seguirá con una decena de sucursales que Micropack, acaba de adquirir de la cadena de supermercados Único, cinco locales ubicados en Rosario, tres en Capitán Bermúdez y uno en Granadero Baigorria, todas ciudades de Santa Fe donde Micro Go busca afianzar su presencia en primer lugar.

De modo que la primera sucursal de esta nueva cadena se abrirá en Cruz Alta (provincia de Córdoba), con un local de 300 metros cuadrados y a lo largo del año la marca aparecerá en la reconversión de de las nueve sucursales de Único.

En Micropack, que está presidido por Luciano Di Santo, aseguraron a la prensa especializada que el objetivo es llegar a 50 sucursales de cercanía bajo la marca Micro Go en todo el país, en un plan de mediano plazo.

“Siempre trabajamos en la distribución, en la atención a minoristas y con tres sucursales de atención al público, que son los hipermercados, y este año, después de mucho empeño estamos lanzando la cadena de negocios de cercanía Micro Go”, explicó.

“En tiempos de pandemia nos reinventarnos”, confesó el ejecutivo, quien aseguró que el covid supuso una oportunidad para diseñar esta gran transformación y “salir más fortalecidos al mercado y con nuevas propuestas. Nuestro objetivo es lograr la omnicanalidad, es decir, llegar al cliente a través de todos los canales”, subrayó Di Santo.

Por este motivo, además del desembarco de estos locales de cercanía, la empresa también implementó un sistema de e-commerce para minoristas, de manera de que los almaceneros puedan hacer la compra mayorista a través de una aplicación.

«El concepto es bien el de cercanía, con foco en dos puntos: uno, el de tener un mix de productos que garantice que uno va a Micro Go y se lleva todo lo que necesita suu casa y su familia, pero también -al estar dentro de la unidades de negocio de Micropack- le permite ofrecer precios competitivos, gracias al volumen de los hipermercados y la distribución que está entre las diez más grandes del país», explicó ante la consulta periodística Tomás Rubiolo, director de Comunicación.

Rubiolo señaló: «Se toma el personal actual y es uno de los puntos más importantes para nosotros, ya que estamos ingresando a un modelo de negocio en el que tenemos mucho por aprender y ahí el personal de las sucursales del Único que pasarán a llamarse Micro Go tiene un valor de suma relevancia».

Obviamente, los locales se van a ir remodelando escalonadamente durante 2023, mientras continuarán abiertos con la marca Único hasta su conversión en Micro Go. Es lo que sigue a un plan de inversiones y expansión que desarrolló Micropack a lo largo del 2022 y que incluyó:

La reinauguración de la sucursal ubicada en la quinta cuadra de la avenida Avellaneda, en Rosario, con una boca totalmente renovada, con 4.000 metros cuadrados de de salón y 120 cocheras.

Recambio de los racks por góndolas en las tres sucursales de Micropack, que venían del esquema de cadena mayorista.

Implementación del sistema de gestión SAP con estándares internacionales. Se trata del sistema utilizado por las grandes cadenas del retail nacional.

Lanzamiento del canal de comercio electrónico mayorista.

Todo esto junto a una Importante inversión en infraestructura, informática, edilicia y profesionalización de los equipos de trabajo.

El reflotamiento de la Cámara de Almacenes y Supermercados Mayoristas de Rosario (Cadimro), con Luciano Di Santo como presidente de la entidad.

Fideicomisos para supermercados

Los fideicomisos para supermercados son una de las alternativas de inversión que está acaparando la atención de quienes están a la busca de oportunidades de colocación en plazos superiores al año y con escenarios de mediano plazo.

Un informe reciente firmado por el periodista Leonardo Stringaro para un medio especializado vinculado al campo, precisó los detalles de un fideicomiso para supermercados impulsado por el grupo Rosental, una empresa rosarina que cuenta con 10 mil clientes activos (división mayorista) y ocho mil artículos comercializados, entre los que se destacan los alimentos y bebidas.

Se trata de una empresa que es desde hace unos años líder en el interior del país y funciona como operadora de un sistema de distribución para una vasta gama de productos no perecederos y refrigerados, entre los que se encuentran las marcas propias (Com-Pro, Trineo) que se venden en los centros de abastecimientos más conocidos, como los supermercados Dar, de David Rosental.

El grupo Rosental tiene una historia que se remonta a 1905 en Rosario y que a lo largo de los años fue construyendo no sólo relaciones de peso con la industria alimentaria nacional sino también con sectores vinculados al campo, origen de fondeos libres que en Rosario están a la búsqueda de oportunidades.

Al momento de presentarse el fideicomiso para supermercados, el Mercado de Valores de Rosario anunció que entre los principales objetivos se estaba poniendo en práctica la idea de comenzar a financiar empresas con proyectos serios en la región. Al mismo tiempo, anunció la emisión de títulos de deuda de la firma distribuidora de alimentos Rosental para la ampliación -a nivel país- de las bocas de expendio que tiene la “Cadena Dar” en las regiones de Santa Fe, Córdoba, Río Gallegos, El Calafate y San Luis.

El monto que requiere la empresa son tres millones de pesos y las expectativas están puestas en todos los agentes de bolsa del mercado de capitales de Rosario y sus clientes directos.

“Estamos frente a un segmento de gran crecimiento. Sobre todo si consideramos que los créditos por fideicomiso ya están redondeando 5.000 millones de pesos en todos en país”, explicó Daniel Nasini, presidente del Mercado de Valores de Rosario.

Cabe destacar que esta figura (fideicomiso) está cubriendo las limitaciones y el vacío de préstamos a largo plazo que los bancos tienen por su promedio de depósitos de 42 a 50 días.

Súper pequeños, un éxito

Los comercios de cercanía no son sólo la opción del grupo rosarino Micropack. Es la nueva estrategia de los hipermercados y las cadenas más grandes del retail nacional: apuestan a las minitiendas para pelear en el segmento de las compras diarias. “El consumo cambió”, aseguran los expertos y es por eso que hay que adaptarse. De este modo, no sólo se ponen a tiro con la tendencia que se asentó en la pandemia y la pospandemia sino que -de paso- las grandes cadenas pasan a la ofensiva en su batalla contra los supermercados chinos y coreanos, que son los dueños del segmento hasta el momento en el país.

«La lógica del formato -una especie de retorno a la idea del viejo almacén– responde a un nuevo tipo de consumo, conocido en la jerga como la triple C: compras chicas, controladas y más cercanas«, revelaba un informe periodístico nacional a mediados del año pasado, al repasar los anuncios que venían haciendo Carrefour, Día, Coto, Disco y La Anónima, entre otras cadenas referenciales, todos orientados al fortalecimiento de las variantes Exprés, pequeñas (de menos de 500 metros cuadrados de superficie), MiniCoto, Changomás o Dia%.

Se trata de decisiones empresarias apoyadas en informes de las consultoras especializadas en la medición de tendencias en el retail, como CCR o Kantar WorldPannel, que vienen advirtiendo que las compras mensuales grandes y planificadas se estancaron en los últimos años. El coronavirus y el aislamiento poblacional de 2020 y la continuidad del fenómeno durante 2021 impulsaron al extremo la tendencia al almacén o al minisúper y lo que se asentó durante un tiempo, quedó como costumbre. Hoy todas las cadenas nacionales tienen planes de impulso al segmento de comercio de cercanía.