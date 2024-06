Serios incidentes en la calle en medio del debate y tras la sanción

Los alrededores del Congreso de la Nación se convirtieron en un campo de batalla en el que chocaron manifestantes y fuerzas de seguridad durante toda la tarde de ayer.

Los incidentes se repitieron una vez que la vicepresidente Victoria Villarruel, votó el proyecto y rompió con el empate que había mostrado la votación original.

Organizaciones sociales, piqueteras, de izquierda, peronistas, de derechos humanos, asambleas barriales y sindicatos se manifestaron en rechazo a la ley Bases que se debatía en el Senado.

El objetivo de los manifestantes apuntaba a frenar la eventual sanción de los proyectos en debate.

Los enfrentamientos más fuertes tuvieron lugar en el frente del histórico edificio, sobre la Plaza de los Dos Congresos. Cinco efectivos, dos policías y tres gendarmes, resultaron con heridas de consideración por lo que debieron ser trasladados al hospital Churruca. Al menos dos automóviles fueron incendiados y varios más vandalizados; gases, y proyectiles volaron sostenidamente a lo largo de la tarde y hasta entrada la noche 27 personas fueron detenidas en el marco de los incidentes.

Entre los arrestados se encuentra un hombre de 41 años que tenía en su poder una granada de gas, indicaron las fuentes consultadas.

El Gobierno celebró los resultados del operativo y que los protagonistas de los incidentes no hayan logrado su verdadero objetivo, el de suspender la sesión de la ley Bases. “Pagarán uno por uno los daños causados”, escribió en su cuenta de X la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La policía disparó balas de goma, gas pimienta y utilizó los camiones hidrantes para dispersar a los activistas que atacaron el vallado dispuesto en los alrededores del palacio que alberga al Poder Legislativo. Las esquinas de Callao y Rivadavia, por un lado, y Entre Ríos e Yrigoyen, por otro, fueron un verdadero polvorín.

La policía Federal, Gendarmería Nacional, PSA y 600 efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, sostenían el operativo, mientras decenas de militantes de partidos de izquierda arrojaban insistentemente piedras, palos, botellas y bombas molotov.

Uno de los automóviles que fue prendido fuego pertenecía a Cadena 3, medio de comunicación de la provincia de Córdoba que llegó a la ciudad de Buenos Aires para cubrir la sesión en el Senado. El otro, dado vuelta en plena calle Sáenz Peña, fue atacado frente a los móviles de canales de televisión por agresores, algunos a cara descubierta.

“No lo puedo creer. Hijos de re mil puta. Me pegaron. Iba a sacar el móvil y me lo dieron vuelta. No se puede creer”, expresó Orlando Morales, el cronista cordobés atacado.

Estos son unos sinvergüenzas, unos caraduras. Encima yo estaba arriba del móvil. Me sacaron de un brazo, me tiraron al suelo, lo dieron vuelta y lo quemaron. No se puede creer”, dijo Morales.

Mientras los incidentes se intensificaban, en el recinto continuaba el debate, aunque los senadores no fueron ajenos a los disturbios y varios de ellos mocionaron interrumpir el debate dados los hechos de violencia que ocurrieron en las inmediaciones del palacio legislativo.

“El operativo represivo sólo ratifica lo que venimos denunciando. Qué dentro de la Cámara de Senadores se aprestan a votar una ley que es completamente anti pueblo y de saqueo”, le dijo la diputada de la Ciudad de izquierda Celeste Fierro, quien después de enfrentarse a la policía adelantó que su organización y piqueteros de izquierda, encabezados por el Polo Obrero “nos vamos a quedar si es necesario hasta la madrugada para evitar que los senadores y senadores vendan a la patria”. “Fue una provocación armada”, opinó el diputado de izquierda Nicolás del Caño.

Todas las organizaciones que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita y Barrios de Pie fueron los movimientos sociales que organizaron la protesta desde temprano.

También los gremios que integran la CGT, como camioneros, las dos CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado, sectores kirchneristas, intendentes peronistas; funcionarios de la gobernación bonaerense de Axel Kicillof.

El Polo Obrero, el MST, FOL, Nuestra América, el Bloque Nacional Piquetero y el MST-Teresa Vive también dijeron “presentes” en la protesta.