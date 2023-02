La jugada tiene como protagonista a los gobernadores de Córdoba y San Luis, que aportaron dos bancas. A Alejandra Vigo y María Eugenia Catalfamo se suman el entrerriano Kueider, el jujeño Snopek y el correntino Espíndola. El bloque se llamará Unidad Federal, tendrá 5 miembros y la llave para el quórum.

Cuatro senadores del Frente de Todos abandonaron el interbloque conducido por José Mayans y armaron uno propio junto a la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador de Córdoba Juan Schiaretti. Se llamará Unidad Federal y deja al oficialismo sin capacidad de formar la mayoría propia. La jugada, además, podría representar un desafío en pleno proceso de renovación de autoridades.

Los senadores que dejaron la conducción de José Mayans son el entrerriano Edgardo Kueider, el correntino Carlos Espínola, el jujeño Guillermo Snopek y la puntana María Eugenia Cataflamo. Snopek será presidente y Vigo la vice.

Con esta ruptura el interbloque del Frente de Todos tendrá 31 miembros. Para iniciar una sesión se necesitan 37 votos y ya no les alcanza con sus tres aliados habituales: el rionegrino Alberto Weretilneck, la misionera Magdalena Solari Quintana y la riojana Clara Vega. Esto siempre es relativo, porque Vigo también se prestó para el quórum en más de una ocasión.

De esta manera, para conseguir el quórum el FdT y JxC (33 bancas) deberán negociar con los federales.

Estrategias

La ruptura fue posible por la decisión del gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá, necesitado de mostrarse lejos del kirchnerismo para tener alguna chance de reelegir. Es el jefe de Catalfamo, quien asumió en 2017 y desde 2019 se mostró fiel al kirchnerismo, sobre todo por la agenda de género y juventud.

Hace un mes el gobernador de San Luis cerró filas con Schiaretti. Como parte del acuerdo se propusieron romper el bloque del Frente de Todos del Senado. La movida le da más cuerpo a las aspiraciones presidenciales del cordobés, que empieza a tejer alianzas para expandir su influencia en otras provincias. El peronismo que ha sabido construir hegemonía nacional se ha construido siempre desde el interior del país, a diferencia del actual gobierno encabezado por Fernández.

Esta jugada le da más entidad al proyecto nacional de Schiaretti, ya que excede la mera voluntad de arrastrar a su propia lista de diputados para una buena performance. Para ello no hace falta tejer alianzas, sino tener la cara en alguna boleta del cuarto oscuro. Estos nuevos lazos representan algo más tangible que los rumores que se escuchan por los pasillos.

El entrerriano Kueider responde al gobernador Gustavo Bordet, quien tuvo un intento de convertirse en referente del presidente pero desistió y ni siquiera quiso firmar el pedido de juicio político a la Corte Suprema. La semana pasada, el senador había anunciado que no prestaría quórum si no atendían su proyecto de bajar los impuestos a las tarifas de luz. Bordet no puede presentarse a un nuevo período a gobernador, por lo que este cambio de alineación mirando hacia su socio de la Región Centro no es menor. Su carrera política estará ligada a su proyección nacional, que indefectiblemente tiene que ser de la mano de figuras más convocantes a nivel nacional.

Espínola logró su reelección en 2021 tras un acuerdo con Alberto y Cristina, pero el ex medallista olímpico nunca toleró el monopolio de la agenda de la vice en el Senado. Representa al peronismo correntino, derrotado duramente por el radical Valdés. Aunque las elecciones provinciales en aquella provincia no son este año, la alianza le permitiría construir una candidatura para desplazar al radicalismo del poder.

El jujeño Snopek reprocha desde 2019 la buena sintonía del gobierno con su rival, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, que tiene en su provincia un acuerdo con Sergio Massa. Es otro de los heridos por las relaciones de poder existentes, y uno de los que más tiene para ganar: el radical Morales no se puede presentar a un nuevo mandato y, de no tener una figuración importante en la elección nacional, presentaría dificultades para arrastrar a un candidato propio.