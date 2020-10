Schiaretti reabre la paritaria con los empleados públicos, condicionado por la recaudación

Los contactos formales comenzarán esta semana. La intención oficial es avanzar con sumas fijas y -eventualmente- porcentualidad, siempre “atada” a la evolución de la recaudación. Por su parte, los gremios buscarán un incremento que recupere la caída del poder adquisitivo del salario, incluyendo blanqueo de no remunerativos.

El Gobierno de Córdoba iniciará finalmente esta semana la negociación salarial con los gremios estatales para intentar cerrar un acuerdo al menos hasta fin de año.

La decisión fue confirmada a Comercio y Justicia por fuentes sindicales a días del cierre de las planillas salariales de octubre, mes en el que deberían percibir los haberes con incremento, según se comprometió el propio Gobierno cuando dispuso postergar la discusión.

Como fuere, el diálogo -que, en rigor ya tuvo alguna aproximación aunque de manera informal- comenzará a cristalizarse en las próximas horas de manera oficial y con números en mano de ambas partes.

La negociación no será sencilla. Sucede que los sindicatos irán con cifras que demuestran una caída en el poder adquisitivo del salario, además de una fuerte baja en las jubilaciones, no sólo por el ajuste previsional aplicado con la ley votada a fines de mayo pasado sino también porque buena parte de los aumentos recibidos en los últimos meses por los estatales en paritarias fueron sumas no remunerativas, esto es que no impactaron en una mejora en los haberes previsionales.

“Vamos a pedir una suba porcentual y el blanqueo de las sumas en negro que nos fueron otorgando desde el año pasado”, resumió a Comercio y Justicia una fuente de uno de los principales gremios del sector público.

En rigor, esa estrategia es coincidente con todas las entidades sindicales. No obstante, también hay posturas encontradas sobre qué decisión tomarán una vez que la negociación ingrese en etapa de definición.

Ocurre que la Provincia ya anticipó que no se moverán más allá del margen que les permita la recaudación. En ese marco, los números de los ingresos de la Provincia no los favorecen.

Salvo en septiembre cuando se produjo un alza de la recaudación en términos reales luego de 27 meses seguidos de caída a valores constantes, las cifras en el acumulado anual siguen mostrando una fuerte merma.

Encima, en octubre, la situación económica volverá a impactar en la evolución de los ingresos: según se resolvió en la nueva cuarentena, sectores que estaban habilitados a funcionar y que habían vuelto a facturar después de estar mucho tiempo cerrados, tuvieron que bajar sus persianas.

De hecho, el Gobierno provincial resolvió otorgar a esos rubros afectados un subsidio por unos 200 millones de pesos que, sumados a la prórroga al pago de los vencimientos de la factura eléctrica, llegan a 310 millones de pesos.

Cuál será la oferta

En ese contexto, la propuesta de la Provincia pasaría por otorgar sumas fijas no remunerativas y probablemente alguna porcentualidad. “Córdoba copia a Santa Fe y allí ya otorgaron sumas no remunerativas”, recordó uno de los gremios.

De todas formas, el margen de acción de los sindicatos a la hora de realizar algún tipo de medida de fuerza es, en esta instancia, muy limitado.

Además, saben que -como agentes públicos- están, en esta coyuntura, en una situación privilegiada respecto al resto de los trabajadores, cuyos despidos han sido claramente cuantificados o bien donde se han pactado bajas salariales para sostener la fuente de trabajo.

Los gremios estatales lograron a comienzos de año un aumento de 15 por ciento promedio que se abonó en tres tramos, el último en julio pasado.

Ese incremento ya quedó desfasado respecto a la inflación acumulada desde comienzos de año a esta parte.

De hecho, según los números oficiales informados por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia, los precios minoristas subieron 19,21 por ciento en los primeros nueve meses del año, esto es casi cinco puntos porcentuales por encima del aumento salarial que obtuvieron los estatales en lo que va del año.

Las conversaciones que comenzarán esta semana podrían extenderse aún incluso durante la semana próxima.

De hecho, un eventual acuerdo salarial que se alcanzara a principios de noviembre próximo podría pagarse por planilla complementaria entrado el mes siguiente como ya ocurrió en otras ocasiones.