Será compacta. Podría ser una evolución de la Renault Oroch, aunque todavía no hay precisiones. También se confirmó la continuidad de la fabricación en conjunto de los modelos Alaskan y Frontier en Córdoba, mientras que en México llegaría otro modelo más junto a dos vehículos eléctricos

Las empresas automotrices Renault, Nissan y Mitsubishi anunciaron oficialmente que fabricarán una nueva pick up en la planta de barrio Santa Isabel -suroeste de la ciudad de Córdoba-. La noticia se confirmó después de la aprobación de los consejos de administración de Renault Group y Nissan Motor, integrantes de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, que avanzan en paralelo en una serie de nuevos proyectos con especiales efectos en Latinoamérica.

El más importante de ellos para los argentinos y en especial para quienes vivimos en Córdoba, es la decisión de elegir la Fábrica Santa Isabel como el lugar donde se fabricará una nueva pick up de media tonelada, a desarrollar por Renault con Nissan, al estilo de la ya conocida camioneta Oroch de Renault.

Al respecto, fuentes del conglomerado automotor precisaron a la prensa especializada que en las próximas semanas habrá detalles en cuanto a fecha de inicio de producción, cantidad de unidades a fabricar y las inversiones que se requerirán, precisiones que hasta este lunes no se conocían.

Además de esta novedad, se ratificó la continuidad de la fabricación en Córdoba de las pick ups Nissan Frontier y Renault Alaskan. Recordemos que en la planta cordobesa se montan además los modelos Logan, Sandero, Stepway y Kangoo, de Renault, a buen ritmo de producción, al punto que desde hace ocho meses la planta abrió un segundo turno de trabajo.

Por otra parte, esta nueva alianza anunció que en México, Nissan producirá un nuevo modelo para Renault Group, por primera vez en 20 años, y también comercializará dos vehículos eléctricos comunes del segmento A, ambos basados en la plataforma CMF-AEV.

Asimismo, a partir de esta renovada alianza, la distribución, los servicios posventa y la financiación de las ventas se realizará de manera conjunta y habrá concesionarios compartidos.

Los portales especializados en mercado automotor han asegurado que los anuncios son «parte de una nueva relación entre Renault, Nissan y Mitsubishi, hasta el momento llena de proyectos comunes pero también de desencuentros, y que ahora ha comenzado una nueva etapa«.

De acuerdo con el portal CarsDrive, «la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi comenzará a andar un nuevo camino, en el que Nissan ya no será controlada por Renault sino que tendrán una composición accionaria equilibrada». Esa nueva relación entre los dos socios principales sería «especialmente fuerte en Latinoamérica, donde más proyectos en común tienen«; por ejemplo, en caso Córdoba, donde se producen de modo conjunto los modelos Alaskan y Frontier, similares pero de marcas diferentes. Este precedente correría igualmente con la nueva pickup compacta, que saldría en paralelo con denominaciones de Renault y de Nissan.

«Hace bastante tiempo que el presidente de Renault Argentina informó que la idea era producir una nueva pickup en Córdoba para que la planta se especialice en vehículos utilitarios (como Kangoo). Algunos sospechaban que se trataría ni más ni menos que de la propia Oroch, que hoy se hace en Brasil, pero que fue un proyecto desarrollado en Córdoba«, explicó el periodista especializado Mauro Osorio.

Según el comunicado oficial, se trata de «una nueva pickup de media tonelada desarrollada por Renault Group y compartido con Nissan en Argentina». Refiere por supuesto a la capacidad de carga: mientras el segmento de Hilux, Amarok, Ranger o la propia Frontier ocupan el de una tonelada («1 ton trucks»), el segmento de media tonelada refiere a una camioneta compacta, similar a la actual Oroch, que carga 650 kilos.

«¿Esta camioneta será totalmente nueva? No lo sabemos, pero podríamos apostar a que no, que será algún tipo de evolución de la Oroch, puesto que el desarrollo debe hacerse aquí, ya que a nivel mundial Renault no tiene este proyecto en carpeta para ningún otro mercado», afirmó Osorio.

Desde 1959, Fábrica Santa Isabel de Renault lleva fabricados más de 3.200.000 vehículos de 34 modelos diferentes.

Actualmente produce la mayor diversidad de modelos de Argentina, siete en su línea de producción: Alaskan, Kangoo Express y Stepway, Stepway, Sandero, Logan y Nissan Frontier.

Dos turnos de producción

Nissan y Renault anunciaron a mediados del año pasado la puesta en marcha de un segundo turno en la planta de Santa Isabel para la producción de la Frontier y de los Logan, Sandero, Stepway y Kangoo.

Renault Argentina anunció la incorporación de 300 nuevos empleados (con especial atención en mujeres), mientras que Nissan habló de sumar a 550 operarios en la línea de pickups de la misma fábrica, en un proceso más extendido en el tiempo. Los nuevos operarios de Renault, en su gran mayoría técnicos profesionalizados, comenzaron a trabajar en julio pasado, luego de un mes de capacitación.

Con su incorporación, el volumen de producción aumentó hasta 50% en los modelos Sandero, Logan, Stepway y Kangoo, con el objetivo de responder a la demanda en el mercado nacional y en los de exportación. En especial, el incremento de producción permitirá aumentar las exportaciones del modelo Kangoo a Colombia y México, así como estar preparados para afrontar nuevos mercados que esperan confirmación.

Con ese incremento, Renault comenzó a duplicar la producción de estos vehículos en sólo un año: de 2.200 vehículos mensuales que se fabricaban en septiembre de 2021, pasó a fabricar un estimado de 5.400 por mes.