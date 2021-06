Reglamentan Ganancias: regirá para el medio aguinaldo y los sueldos de junio

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, anunció este lunes que firmó la resolución que reglamenta los cambios al Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia. De esa manera, la exención del impuesto comenzará a regir para los salarios de junio, que se pagan el mes próximo, y para el medio aguinaldo.

Según estima el Gobierno, la ley que se aprobó en abril pasado y que termina así de ser reglamentada este lunes, beneficiara a 1.200.000 trabajadores.

“Nosotros estamos firmando esta mañana después de estar trabajando todo el fin de semana para llegar a una reglamentación de la modificación del Impuesto a las Ganancias para las personas en relación de dependencia, para cuarta categoría, que se votó hace un par de meses y la reglamentación llegó hace no tanto, pero apurados porque la idea del Gobierno es que esta medida ya traiga alivio a fin de mes cuando se paguen los salarios de junio y el medio aguinaldo”, dijo la funcionaria en declaraciones a Radio 10.

“El sentido de este proyecto de Ley es el de sacar del impuesto a las Ganancias a una cantidad de trabajadores y trabajadores que habían sido incluidos en los últimos años. Volvemos a una relación histórica que solamente uno de cada 10 trabajadores y trabajadoras van a pagar el impuesto a los altos salarios”, agregó Marcó del Pont.

“Esto significa un alivio enorme porque el ingreso disponible para el consumo, sobre todo para un sector de la clase media importante, va a aumentar en cerca de $50.000 millones. Esta es la transferencia que se generaría”, comentó.

Respecto a la devolución de las retenciones de Ganancias que se hicieron en lo que va del año, correspondientes a los salarios de los primeros cinco meses del año, la funcionaria indicó que «el alivio es retroactivo»: «Esto se va a devolver en 5 cuotas empezando el mes que viene. En el recibo de sueldo se va a advertir que todos aquellos trabajadores y trabajadoras que ganan hasta $150.000 no van a tener retención al impuesto a las Ganancias y a aquellos a los que se les haya retenido, van a tener la devolución”, dijo.

“Después hay otro tramo, que son los que están entre 150.000 y 173.000, que esos van a tener una reducción, en algunos casos sensible, de lo que se le va a retener por Ganancias”, agregó.

En cuanto a la marcha atrás con la deuda retroactiva al Monotributo, Marcó del Pont se refirió al proyecto de ley que ingresó a Diputados la semana pasada y señaló que esto se inscribe junto a un conjunto de decisiones. «Se va a generar un alivio importante para un sector de la clase media».

«Son cerca de 22.000 millones de pesos que se van a liberar para el universo de monotributistas. Además de que el espacio para facturar aumenta”, explicó la funcionaria.