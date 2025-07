Récord de multas de la Caminera: en un año ya se labraron más de 624 mil

La cifra incluye desde junio de 2024 a junio pasado. Es 62,5% mayor que la de las confeccionadas en todo 2023. También se ubican por encima del pico histórico de 503.511 actas de 2019, previo a la pandemia. La recaudación superó 25 mil millones en el primer semestre, 157,1% que en 2024. Por ingresos, es el quinto mejor “impuesto” de la Provincia. Aún tiene mucho margen para crecer

Por Alfredo Flury



La recaudación por multas de tránsito labradas por la Policía Caminera de Córdoba alcanzó en junio 4.006,8 millones de pesos y, en la medición interanual, 51.028,6 millones de pesos.

En tanto, en el sexto mes del año se confeccionaron 51.941 actas, 14% más que un año atrás. Por su parte, en los últimos 12 meses, las multas totalizaron 624.294, 62,5% más que un año atrás e incluso más de 100 mil por encima del pico que alcanzaron en 2019, previo a la pandemia, cuando se constataron 503.511 multas.

Los datos, a los que tuvo acceso Comercio y Justicia, ubican la recaudación por multas de la Caminera como el quinto mejor “impuesto” de la Provincia.

Es que si bien claramente no es un impuesto, por ingresos logrados, se sitúa por debajo de Ingresos Brutos, por lejos el que más aporta a la recaudación, del Inmobiliario, de Sellos y del Automotor que hasta junio había logrado ingresos por 72 mil millones de pesos.

En rigor, visto en perspectiva, el aporte por multas de tránsito a la recaudación total no deja de ser marginal. Con todo, en épocas en las que se cuenta cada peso, los ingresos por esa vía son importantes.

Sucede que, además de que la recaudación por ese concepto creció 157,1% en el primer semestre respecto a igual del año pasado -fue la segunda mejor performance de los diferentes tributos e ingresos no tributarios que aportan a la recaudación-, tiene aún mucho margen para crecer.

La respuesta es simple. Aún no se han incorporado diferentes instrumentos tecnológicos, algunos previstos ya en la propuesta presentada por la firma “Servicios Y Consultoria SA – CÍA. de Gestión, Administración y Fiscalización SA – UT”, que el año pasado se adjudicó la contratación del servicio de “Asistencia y Colaboración -bajo modalidad de Riesgo Empresario-, en la generación y gestión de Multas impuestas mediante Actas de Infracciones por parte de la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito, dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia y la Policía Caminera de Córdoba”.

Ni hablar de tecnología asistida por inteligencia artificial (IA), tan en boga hoy, y que permitiría suplir la tarea que hoy realizan los propios uniformados en las rutas.

En cualquier caso, se debe modificar la Ley de Tránsito vigente.

Con todo, la mejora en la performance de la Caminera, traducida en más actas labradas, se apoyó ya en un cambio clave. Desde el año pasado, la Caminera sumó más efectivos pero básicamente los afectados a esa función pasaron a percibir una suerte de incentivo. “Si antes trabajábamos ocho horas, dos de esas horas se utilizaban para el trasladado desde el lugar de origen hasta el control. Ahora nos paga el trabajo efectivo en ruta y el traslado como horas extras”, graficó tiempo atrás un uniformado que se desempeña en la fuerza.

De esta manera, es más el tiempo efectivo de trabajo en ruta, situación que redundó en un mayor labrado de actas.

Además, según fuentes de un municipio cuyos ingresos se nutren de parte de la recaudación de la Caminera, hay un reclamo explícito a los tribunales competentes para que se cobre todo. “No es que antes no ocurriera, pero ahora hay un pedido de celeridad”, aseguraron.

Cambios que vienen

En cuanto a las propuestas que presentó la adjudicataria a la Provincia -se trata de la empresa Kolektor, la misma que ya colabora en la gestión de cobro de Rentas de recursos tributarios y no tributarios-, uno que ya debutó es la incorporación de alómetros, equipos que permiten constatar cuadros de posible alcoholemia, ya cuando el conductor de un vehículo abre su ventanilla.

Sin embargo, otra de las novedades que aún no debutaron pero que sí fueron anticipadas a este medio es la posibilidad de constatar exceso de velocidad, independientemente del habitual control de un puesto en la ruta con un cinemómetro que mide esa eventual infracción y que es manipulado por un miembro de la fuerza.

La idea, ahora, es que, con el dato del horario de paso de un vehículo por una estación de peaje, haya en un punto equidistante -varios kilómetros adelante- otro instrumento de control que verifique a qué horario pasó ese auto por ese lugar.

Así, con un simple algoritmo, si se constata que para llegar desde un punto a otro y no exceder el límite de velocidad permitido, el vehículo debió tardar determinada cantidad de tiempo, todo aquel que lo haya hecho en menos tiempo será detenido más adelante por un control posterior de la Caminera para labrar el acta.

De esta manera, todos los rodados que transiten por una ruta de la RAC y pasen por un peaje, quedarán expuestos a una eventual multa por exceso de velocidad y no, como hasta ahora, ser detectados por un cinemómetro cuya ubicación habitualmente siempre se ubican en un mismo punto y que los conductores que transitan a diario por una ruta saben en qué punto están.

Con todo, esta herramienta aún no fue puesta en marcha, toda vez que requiere modificar la Ley de Tránsito en vigencia.

Recaudación y actas

En cuanto a los números, las 281.470 actas labradas en lo que va del año tuvieron su pico en junio cuando alcanzaron 51.941, más de seis mil por encima de igual mes del año pasado.

En tanto, no es novedad que en enero se produzca un pico de actas por las vacaciones de verano. Fueron sin embargo menos que las relevadas en junio. En el primer mes del año se constataron 50.053 actas.

El dato llamativo fue la fuerte merma verificada en junio: apenas 40.957 multas.

Por lo demás y respecto a la recaudación por multa, alcanzó un promedio de 88.819 pesos, monto que surge de dividir los más de 25 mil millones de pesos recaudados en el primer semestre por los 281.470 actas labradas en el mismo período. El cálculo es muy simplista porque en rigor generalmente la recaudación de cada mes no se corresponde con las actas constatadas en ese mismo período. No obstante, no deja de ser un indicador para observar el valor promedio de una sanción.

Suben las multas

Por lo demás, las multas de la Caminera, al igual que las de la Municipalidad de Córdoba, se incrementarán en breve 2,5%, en línea con el aumento en el precio de los combustibles que la petrolera estatal YPF aplicó desde la cero hora de ayer domingo en todo el país.