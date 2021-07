Pymes reclaman mayor acceso al crédito y recuperación del salario

La cámara Industriales Pymes Argentinos (IPA) señaló hoy que el sector necesita «un shock de industrialización para dejar atrás la restricción interna y generar empleo de calidad” y para ello es clave “aumentar el acceso al crédito para financiar inversiones y recuperar el consumo a través de la suba de los salarios”.

Durante la presentación del octavo informe del Observatorio IPA, el titular de la entidad, Daniel Rosato, subrayó que la actividad manufacturera registra «una reactivación industrial sostenida y sustentable desde octubre del año pasado”.

En el trabajo presentado, se ponderó que en el primer cuatrimestre del año Argentina tuvo una recuperación en el nivel de actividad del 5% respecto a igual período del 2019, por encima de los indicadores de Chile y Brasil, que se ubicaron en torno al 1% y 2%.

En este sentido, el economista Carlos Alonso destacó que las causas del repunte se deben fundamentalmente al tipo de cambio alto, el aumento de las exportaciones y a la capacidad instalada sin utilizar que la industria tiene disponible.

No obstante, Alonso advirtió que “el consumo no se ha recuperado y el aumento en la actividad no puede prolongarse en el tiempo en estas condiciones”.

“Las restricciones a las importaciones y el tipo de cambio alto agotan su efecto rápidamente, y el aumento en las exportaciones es un proceso lento. La industria tiene un techo, que es su capacidad instalada”, agregó Alonso.

En consecuencia, desde la entidad se planteó la necesidad de profundizar el acceso al crédito por parte de las pequeñas y medianas firmas para poder invertir y también la urgencia de recuperar el poder adquisitivo del salario para apuntalar el consumo y reactivar la economía.