Las exportaciones de los complejos agroindustriales alcanzarán en 2022 un valor de US$41.716 millones, 9,6% más que las del año pasado y 73,9% superiores a las de 2020, según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En el informe publicado hoy, elaborado por Tomás Rodríguez Zurro y Emilce Terré, se ajustan levemente las estimaciones de julio (US$ 41.281 millones).

El reporte de la BCRA indicó que «las exportaciones del complejo soja se proyectan en US$23.844 millones, US$159 millones más que lo estimado hace un mes», debido principalmente a «un leve aumento en los precios de exportación del biodiesel, que más que compensan una caída en los precios proyectados para la harina/pellets de la oleaginosa».

«De esta manera, el complejo lograría superar el valor exportado en el 2021 en US$ 368 millones», señalaron Terré y Rodríguez Zurro.

Por su parte, el complejo maíz tendría despachos por US$9.673 millones y, al igual que el sojero, «también tocaría un récord, superando el valor alcanzado en 2021».

Las proyecciones para el complejo trigo ascienden a US$4.799 millones para 2022, un leve aumento de US$18 millones respecto de lo previsto en julio.

Según los investigadores, «la suba de precios junto con el incremento en cantidades permitiría a este complejo incrementar el valor de sus exportaciones en casi US$ 1.488 millones» respecto de la marca del año pasado.

El complejo girasol exportaría este año US$ 1.800 millones, US$ 22 millones menos que lo previsto hace un mes y US$ 498 millones por encima de la marca del 2021.

Finalmente, el complejo cebada registraría despachos por US$1.600 millones, US$32 millones menos que lo proyectado hace un mes y US$687 millones más que el valor alcanzado en el 2021.