La División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de diciembre de 2022 alcanzaron 472 unidades, cantidad que representa una baja de 35,2% interanual, ya que en diciembre de 2021 se habían registrado 728.

Si la comparación se hace con su predecesor noviembre, se observa una baja de 24,4%, ya que en ese mes se habían patentado 624 unidades. De esta forma, el año 2022 finalizó con un total de 7.752 unidades -incremento interanual de 5,3%- contra las 7.364 del año 2021.

Las razones de la baja durante los últimos meses se relaciona con la clara reacción de tres variables que afectan el sector:

El primero, el tiempo: una sequía brutal en casi todo el país que afecta en forma muy importante la zona núcleo, con efectos ya irreversibles en cuanto a potencial de rinde para la próxima campaña. El segundo, la suba de tasas y de opciones de financiamiento competitivas. El tercero, los problemas de producción que han tenido las terminales a partir de la implementación del SIRA, que demora importaciones y genera faltantes de insumos.

«El 2023 vendrá con incertidumbre y alta complejidad. No obstante, todo el sector está acostumbrado a vivir ciclos muy variados y tanto productores como terminales y concesionarios, estarán a la altura del desafío», resaltó Acara.

Los números de diciembre

Para analizar en detalle cada segmento del sector conviene observar el comportamiento de lo que fue el registro de cosechadoras, tractores y pulverizadoras.

Así, los datos muestran que en diciembre se patentaron 37 cosechadoras -baja de 40,3% en comparación con las 62 unidades de noviembre, y baja de 41,3% si la comparación es interanual, ya que en diciembre de 2021 se habían registrado 63 unidades-.

En todo 2022 se patentaron 784 cosechadoras. En primer lugar quedó John Deere con 340 equipos comercializados. Igualmente, hay que aclarar que Case IH y New Holland sumaron 349, ya que ambas pertenecen a CNH Industrial.

En cuanto a tractores, en diciembre se patentaron 397, una baja de 23,1% en comparación con las 516 unidades de noviembre, y una baja de 31,6% si la comparación es interanual, ya que en diciembre de 2021 se habían registrado 580 unidades.

El mercado de tractores en 2022 (con 6.243 unidades patentadas) también estuvo lidedado por John Deere, que patentó 2.083 unidades. En segundo lugar se ubicó la argentina Pauny (1.204), y el podio lo completó New Holland (1.023). Les siguieron Case (895), Massey Ferguson (439) y Valtra (346).

En cuanto a pulverizadoras, en diciembre se patentaron 38 unidades -baja de 17,4% al comparar con las 46 unidades de noviembre; y baja de 55,3% si la comparación es interanual, porque en diciembre de 2021 se habían registrado 85 unidades-.

Durante el año pasado se patentaron 725 pulverizadoras, en un mercado que estuvo liderado por PLA, con 251 equipos. Le siguió Metalfor con 193 y Caimán con 102. El ranking lo completaron Jacto, Praba, Ombú, Case y New Holland.