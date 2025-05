Paritarias y Caja: madura un acuerdo con el SEP y activan flexibilización del diferimiento

Dirigentes del gremio se reunieron ayer con el secretario General de la Gobernación. “Hubo claros avances”, confiaron fuentes de ambas partes a Comercio y Justicia. Hoy volverán a encontrarse y podrían anunciar un acuerdo, en líneas generales similar al logrado con la UEPC. En paralelo, los jubilados cobrarán mayo con el nuevo piso del diferimiento previsional. Aún no llegan los fondos de Anses



Por Alfredo Flury



El Gobierno de Córdoba y el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) avanzaron ayer en un inminente acuerdo paritario que podría cerrarse hoy y que, en líneas generales, destina los mismos fondos que se comprometieron para el convenio ya firmado con la UEPC tiempo atrás.

El dato fue confirmado a Comercio y Justicia por fuentes de ambas partes luego de la reunión que concluyó ya entrada la noche.

“Hubo avances en los diferentes temas planteados. Fue una reunión positiva, después de diferentes charlas informales que ahora se tradujeron en un encuentro cara a cara”, revelaron a este medio desde el sindicato.

En tanto, fuentes del Panal coincidieron en que hubo coincidencias en algunos puntos claves y fueron moderadamente optimistas sobre la chance de llegar hoy a un acuerdo.

El encuentro incluyó al titular del SEP, Sergio Castro, y al secretario General de la Gobernación, David Consalvi, el negociador oficial.

En líneas generales, según pudo conocer Comercio y Justicia, el acuerdo será retroactivo a abril e incluirá una cláusula gatillo conforme la inflación.

En paralelo, supondrá el blanqueo de algunas cifras no remunerativas que elevarán el básico y, por consiguiente, impactarán en diferentes ítems que integran los salarios.

En cuanto al reclamo por avanzar en la reglamentación de la ley 10899 de los equipos de salud que implicaría una mejora sensible para determinados trabajadores que pasarían a cobrar haberes más elevados, el tema sigue en discusión. Es que ese punto tiene un impacto fiscal que excede el monto que se destinó a cerrar el acuerdo con la UEPC.

Como fuere, desde el SEP están abiertos a que la Provincia asuma el compromiso de avanzar con esa reglamentación pendiente en un plazo perentorio, aunque no en lo inmediato.

La intención de la administración de Martín Llaryora es comenzar a cerrar los conflictos pendientes, en este caso con el SEP que desde hace más de un mes realiza diferentes medidas, como asambleas de dos horas por turno, ante la falta de un acuerdo salarial, luego de vencido el anterior, el 31 de marzo pasado.

Jubilados

Mientras tanto, los jubilados y pensionados que perciben sus beneficios de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, cobrarán este mes con una flexibilización del diferimiento previsional.

Concretamente, el umbral para cobrar los aumentos a los activos a los 30 o 60 días posteriores a ese hecho, subirá de 1.150 mil pesos a 1.250 mil pesos desde este mes.

En ese marco, fuentes consultadas por Comercio y Justicia deslizaron que, con el incremento, se beneficiarán unos 4 mil pasivos que hasta ahora cobraban con 60 días de atraso las mejoras de los activos y ahora lo harán con 30 días de diferencia.

La medida que fuera acordada oportunamente en la paritaria con la UEPC, regirá para todos los jubilados de la Caja. No obstante, para que esa medida sea operativa, deberá ser avalada por una resolución del Ministerio de Economía y Gestión Pública.

¿Y la plata de Anses?

Por lo demás, aún no llegaron los fondos de Anses comprometidos días atrás luego del acuerdo alcanzado entre la Provincia de Córdoba y la Nación, en el marco de la audiencia de conciliación realizada ante la Corte Suprema de Justicia.

Se trata de 5 mil millones de pesos mensuales a cuenta y por 12 meses, hasta tanto una auditoría determine el verdadero monto a cubrir.

Fuentes contactadas por Comercio y Justicia aseguraron que Anses tiene hasta el 31 de mayo para girar esos fondos que, tal como adelantó el gobernador Llaryora, irán en parte a mejorar los haberes de aquellos pasivos que menos cobran.

En ese sentido y tal como anticipó este medio, la idea sería otorgar aumentos no remunerativos atados a los envíos de la Nación. Ese mecanismo le permitiría, llegado el caso, que si Anses no gira los recursos, la Provincia pueda desactivar esas mejoras, no así si resolviera que los aumentos fueran porcentuales, en cuyo caso debería sostenerlos en el tiempo, ahora con recursos propios.

Suoem

En otro orden y siempre en el marco de los reclamos salariales, hoy habrá una nueva jornada de protesta del Suoem. El gremio de empleados municipales marchará hasta el Palacio 6 de Julio en donde se realizará un abrazo al edificio. El sindicato promete una movilización masiva, en el marco de un conflicto que ya lleva dos meses y no tiene por ahora visos de solución, en un contexto de puja salarial con la gestión de Daniel Passerini.